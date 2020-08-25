Paycell'in yeni Android POS cihazı ile maliyetler düşüyor, verimlilik artıyor - Son Dakika

Paycell'in yeni Android POS cihazı ile maliyetler düşüyor, verimlilik artıyor

Türkiye'nin dijital ödeme platformu Paycell üye işyerleri için sunduğu yenilikçi ürünlere bir yenisini daha ekledi.

Paycell'in yeni Android POS cihazı ile maliyetler düşüyor, verimlilik artıyor, System.String[]

Türkiye'nin dijital ödeme platformu Paycell üye işyerleri için sunduğu yenilikçi ürünlere bir yenisini daha ekledi. 507 tebliğine uygun tasarlanan ve GİB'e başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı sadece bir ödeme alma aracı olmanın ötesinde üye iş yerlerine yepyeni bir platform sunuyor. Paycell Android POS ile üye iş yerleri yazarkasa ÖKC yatırım maliyetinden muaf olabilecek, belgeleme süreçlerinde maliyet avantajı ve verimlilik sağlayabilecek.

Techfin alanında 10 binden fazla üye iş yerine geniş yelpazede servis sunan Paycell yetkinliklerini geliştirmeye devam ediyor. Paycell'in yeni Android işletim sistemine sahip POS cihazı üye iş yerlerine maliyet düşürme fırsatı tanırken bir yandan da özel pek çok hizmeti bir arada sunarak verimliliği arttırıyor.

Vergi Usul Kanunu'nun 507 numaralı tebliğine uygun olarak tasarlanan ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı olan Paycell Android POS; tahsilat, stok takibi ve e-fatura süreçlerini tek bir platform üzerinden sunuyor. Dileyen iş yerleri kendi satış uygulamalarını ya da Paycelll Android marketten indirecekleri diğer uygulamaları Paycell Android POS üzerinden kullanabiliyor. Nakit, banka kartı, kredi kartı, yemek kartı ve QR kod ile ödemeleri destekleyen Paycell Android POS ile e-fatura kesilerek anında müşteriye gönderilebiliyor.

2022 yılı sonuna kadar Paycell'in üye iş yeri bazını 150 binin üstüne çıkarmayı hedeflediklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Paycell olarak techfin alanında geniş yelpazede sunduğumuz yenilikçi çözümlerimizle ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Akıllı telefonlara geçiş döneminde yaşadığımız büyük değişim gibi, POS cihazları dünyasında da bir devrim yaşanıyor. Android POS işletim sistemi sayesinde birçok uygulama geliştirici iş yerlerini yeni uygulamalar ve yeni iş yapış şekilleriyle tanıştıracak. Bu sayede iş yerleri birçok ihtiyacını bu uygulamalar sayesinde tek platform üzerinden karşılayacak. Paycell'in her geçen gün artan üye iş yeri ağına satış, tahsilat ve fatura çözümünü bir arada sunduğumuz POS cihazı, birçok alanda maliyet ve verimlilik avantajı sağlayacak. QR tabanlı ödeme deneyimi ve Paycell Android POS ürünümüzle, Türkiye'nin nakitsiz bir toplum olması için yenilikçi çözümlerimizle üye iş yerlerimizin ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İş yerlerini banka anlaşmalarının getirdiği mali yükten kurtaran Paycell Android POS için herhangi bir kullanım taahhüdü zorunluluğu da bulunmuyor. Ayrıca iş yerleri Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) maliyetinden de kurtulurken kırtasiye masraflarından da tasarruf etmiş oluyor.

Paycell Android POS sadece ödeme alan bir cihaz olmanın ötesine geçerek farklı ihtiyaçlara uygun çözümleri akıllı işletim sistemi sayesinde sunan yeni bir platform olarak öne çıkıyor. Büyük şirketler Paycell Android POS üzerinde kendi ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları kolay bir şekilde geliştirebilirken, küçük ölçekli işyerleri ise Paycell Android market üzerinden ihtiyaçlarına uygun stok yönetimi, raporlama, kampanya yönetimi gibi uygulamaları indirerek kullanabiliyor. Özellikle, CRM altyapısı olmayan üye iş yerleri, farklı uygulamaları Android POS'a entegre edilebileceği gibi Paycell'in kendi CRM çözümü ile müşteri kazanımı ve ciro artışı sağlayabilme fırsatına sahip olacak. Android işletim sisteminin getirdiği esneklik sayesinde ileride oluşabilecek ihtiyaçlar için teknolojik altyapı da şimdiden hazırlanmış oluyor. - İSTANBUL

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 10:31

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Paycell'in yeni Android POS cihazı ile maliyetler düşüyor, verimlilik artıyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4022 ile tarihi rekorunu tazeledi Son Dakika: Giresun'da sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı         
14:31
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
"Türkiye'nin Maldivleri" için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek         
14:03
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek         
13:30
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım         
12:33
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı         
12:21
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı         
12:05
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı         
12:05
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak         
12:00
Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı         
11:22
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu         
11:07
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi         
10:58
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor         
10:31
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada         
10:06
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın         
10:03
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı         
23:53
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi         
23:24
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı         
22:28
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı         
21:16
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 17:18:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Paycell'in yeni Android POS cihazı ile maliyetler düşüyor, verimlilik artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei