Payda Paylaşma ve Dayanışma Derneği yararına "Geleceğe Işık II" sergisi 22 Aralık'ta açılacak - Son Dakika

F Sanat Galerisi, her yıl sosyal sorumluluk projesi olarak bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Payda Paylaşma ve Dayanışma Derneği yararına geçen yıl düzenlenen "Geleceğe Işık" adlı karma serginin bu yıl ikincisi "Geleceğe Işık II" olarak 22 Aralık'ta F Sanat Galerisi'nin Nişantaşı şubesinde açılacak.

Sergi, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesinin katkılarıyla daha sonra 5-31 Ocak tarihleri arasında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, Ahmet Özel, Ahmet Yeşil, Ayşe Ebru Eryılmaz, Ayşe Güzelçiftçi, Bahar Kocaman, Bahri Genç, Berna Erkul, Burcu Erkal, Ceyda Hüseyinoğlu, Çiğdem Öz, Devrim Erbil, Dilara Topaloğlu, Erkan Yaprakkıran, Esra Meral, Feride Binicioğlu, Feza Güvenal, Figen Batı, Funda Aksüt, Füsun Aydoğan, Füsun Çağlayan, Güher Elçiçek, Gülay Er, Gülten İmamoğlu, Handan Korkmaz, Hülya Düzenli, Hülya Küpçüoğlu, Hülya Yazıcı, İclal Erentürk Güçsav, Janset Kılıçtaş, Kadir Aslan, Malik Bulut, Maria Kılıçoğlu Baraz, Meryem Arıcan, Muhterem Pakyürek, Murat Kurt, Müfit İşler, Nurdan Örücü, Refik Aziz, Ruşen Eşref, Sıla Güven, Simge Milli, Sinan Dağ, Tülin Onat, Yıldız Yılmaz, Zahit Büyükişliyen ve Zeynep Çopur'un eserleri yer alıyor.