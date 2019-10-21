Son Dakika Haberleri: Payet'nin Lille Ağlarına Nefis Golü
Son Dakika Spor Payet'nin Lille Ağlarına Nefis Golü

Payet'nin Lille Ağlarına Nefis Golü

13 dakika önce

2005-07 yılları arasında FC Nantes forması giyen Dimitri Payet'nin Lille ağlarına attığı harika golü izliyoruz.

2005-07 yılları arasında FC Nantes forması giyen Dimitri Payet'nin Lille ağlarına attığı harika golü izliyoruz.

Payet'nin Lille Ağlarına Nefis Golü

Nantes, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29 
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