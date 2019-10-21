Payet'nin Lille Ağlarına Nefis Golü
13 dakika önce
2005-07 yılları arasında FC Nantes forması giyen Dimitri Payet'nin Lille ağlarına attığı harika golü izliyoruz.
2005-07 yılları arasında FC Nantes forması giyen Dimitri Payet'nin Lille ağlarına attığı harika golü izliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29
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