Son Dakika Haberleri: Payitaht Abdülhamid 67. Bölüm Tanıtım

Payitaht Abdülhamid 67. Bölüm Tanıtım

2 saat önce

Payitaht Abdülhamid 67. Bölüm TanıtımYönetmen : Emre KonukYapımcı : Yusuf Esenkal, Serdar ÖğreticiOyuncular : Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gürkan Uygun, Sedef Avcı, Güven Kıraç, Hakan Yufkacıgil, Başak Daşman, Suavi Eren.

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Payitaht Abdülhamid 67. Bölüm Tanıtım

Yönetmen : Emre Konuk

Yapımcı : Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici

Oyuncular : Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gürkan Uygun, Sedef Avcı, Güven Kıraç, Hakan Yufkacıgil, Başak Daşman, Suavi Eren
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:01 

Özlem Conker, Bülent İnal, Suavi Eren, TV
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