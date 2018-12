Payitaht Abdülhamid" Dizisinin Ekibi "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

"Payitaht Abdülhamid" dizisi ekibi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Payitaht Abdülhamid" dizisi ekibi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Dizinin yönetmeni, oyuncuları ve set çalışanları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.



Yönetmen Emre Konuk, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği Gazze ablukasının kaldırılması adına düzenlenen deniz eylemi kapsamında bir elinde Filistin bayrağı, diğer elinde ise sapan taşıyan Filistinli genç direnişçi Aid Ebu Amr'ın fotoğrafına oy verdi. Fotoğrafın kendisini çok etkilediğini dile getiren Konuk, "(Aid Ebu Amr'ın fotoğrafı) Filistin direnişinin sembolü. Gözlerim dolarak takip etmiştim o dönem yaşananları." dedi.



"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin evinde çıkan yangın sırasında çektiği "Ali Dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafı seçen Konuk, "Çok hüzünlü bir kare hakikaten. Ali Dede ile alakalı sonraki gelişmeleri de takip ettim." ifadelerini kullandı.



Emre Konuk, "spor" kategorisinde ise Albülhamid Hoşbaş'ın "Ramin altına koşuyor" başlıklı fotoğrafına oy vererek, şunları aktardı:



"Atletizm bana enteresan geliyor çünkü yıllar boyu belki de 20 saniyelik koşu için hazırlanıp onun sonucunda ya başarılı ya başarısız oluyorsunuz. Diğer spor dalları seneye yayılıyor ama koşu bir kere yapılıyor. Dolayısıyla oyumu Ramin'in altına koştuğu fotoğrafa verdim."



Bülent İnal'ın tercihi "Direnişe engel yok" oldu



Dizinin başrol oyuncularından Bülent İnal, "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" başlıklı fotoğrafı için oyunu kullandı. Fotoğrafta yansıyan acıya dikkati çeken İnal, "Filistin'de tekerlekli sandalyedeki kardeşimizin ruh hali ve onun Filistin mücadelesine verdiği katkı beni çok etkilemişti. Haber kategorisinde bunu beğeniyorum." diye konuştu.



"Yaşam" kategorisinde "Ali Dede ve kedisi" için oy veren İnal, "Yine bizi etkileyen fotoğraflardan biri. 83 yaşındaki Ali Meşe'nin kediyle olan muhabbeti, yangından kurtuluşları. Bu fotoğraf da beni etkileyenlerden." dedi.



İnal, "spor" kategorisinde ise Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında Bitlis Ahlat'ta gerçekleştirilen etkinliklerde Ali İhsan Öztürk'ün kadrajından çıkan "Atlı Savaş Oyunu" başlıklı fotoğrafı seçerek, "Annem Ahlatlı olduğu için bu fotoğrafı seçmek istiyorum." dedi.



"Ali Dede ve kedisi, benim de ruhumu titretmişti"



Dizide "Tahsin Paşa"yı canlandıran oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, "haber" kategorisinde Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri" adlı fotoğrafına oy kullanarak, şunları söyledi:



"Doğu Guta'nın bebekleri fotoğrafı gerçekten beni çok etkiledi. Çünkü bir babanın en aciz olduğu an, bebeklerinin hayatıyla alakalı andır. Bir baba ancak idrak edebilir bunu. Kaldı ki bu kadar masum ve savunmasız çocukların kan içinde olması ve kapitalizmin o vahşi saldırısının altında kalmış, yaşam mücadelesi veren ailelerin, babaların, bebeklerine bir anlık nefes alacakları bir alan için mücadele verirken çocuklarını kaybetmelerinin telaşı, bir baba olarak beni gerçekten beni yaraladı."



"Yaşam" kategorisinde "Ali Dede ve kedisi" için oy veren Yenişehirlioğlu, "Benim de çok ruhumu titreten bir haber olmuştu. Evi yanan bir adamın kedisini sahiplenerek, ona duyduğu şefkati ve yaşadığı o acıyı gözyaşlarıyla dile getiriyor olması beni çok derinden etkilemişti." değerlendirmesinde bulundu.



Yenişehirlioğlu "spor" kategorisinde, "Atlı Savaş Oyunu" başlıklı fotoğrafı beğenerek, şunları söyledi:



"Açıkçası ben futbol taraftarı bir adam değilim. Futbolu da spor olarak çok da kabul eden biri değilim. Bunu da hep söylüyorum. Küresel sömürünün bir parça aracısı olarak görüyorum futbolu. Atlı savaş oyunu fotoğrafı, hem fotoğraf kalitesi hem de bizim kültürümüzü yansıtması açısından çok güzel çekilmiş bir fotoğraf. Dinamiği, ruhu çok güzel. Güçlenen, ayaklarının üzerinde duran ve artık omurgalı bir şahsiyet sergileyen ve dünyadaki bütün mazlumların sesi olan Türkiye'nin yükselişini çağrıştırdı."



"Savaşın sıkıntısını çocuklar çekiyor"



Dizide Mısır Hidivi Fuat'ı canlandıran Hakan Yufkacıgil, "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" başlıklı fotoğrafını seçerek, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi. Cinayet kelimesi biraz zayıf kalıyor. Düşüncesini desteklersin ya da desteklemezsin ama basından birinin bu kadar vahşice katledilmesi hoş değil. Hükümetimiz de bu konu üzerinde ağırlıklı duruyor. En azından üzerine giden birilerinin olması, beni memnun ediyor." diye konuştu.



Aynı kategoride "Suriye'nin Çocukları" adlı fotoğrafa da oy kullanan Yufkacıgil, şu ifadelere yer verdi:



"Savaş, biz büyüklerin ortaya çıkardığı bir şey ama sıkıntısını nedense yaşça çok küçük olan, savunmasız insanların daha şiddetli yaşadığını düşünüyorum. Bu fotoğraf da bunu çok açıkça gösteriyor. Çok etkileyici bir fotoğraf. Uzun süre bakınca gözlerinizin dolmaması mümkün değil."



Yufkacıgil, Özkan Bilgin'in Balkaya Dağları'nda çektiği "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafı için de "O kadar gurur verici bir fotoğraf ki bu. Çekenin eline, yüreğine sağlık. Oradaki kardeşlerimin de yüreğine, bileğine, ömürlerine sağlık. Bizim bu topraklarda bu kadar rahat, huzurla yaşayabilmemiz için onlar, belki 2 bin metrenin üzerinde iftar yapıyor. Bana çok etkileyici geldi, Mehmetçik'imizin ettiği o dua." dedi.



"Yaşam" kategorisinde Sezgin Pancar'ın çektiği "Türk Yıldızları" adlı fotoğrafı da seçen Yufkacıgil, "Gerçekten çok zor bir iş yapıyorlar. Biz aşağıdan gösterilerini izlerken, nasıl hayran kalıyorsak bu fotoğrafa da hayran olmamak mümkün değil. Çünkü gerçekten zor bir pozisyon. Aynı zamanda arka tarafta da da ay yakalanmış. O da çok güzel bir done olmuş. Çekenin yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.



Hakan Yufkacıgil, "spor" kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı Akrobat" adlı fotoğrafına oy kullanarak, şunları kaydetti:



"At ezelden beri Türk'ün dostu olarak bilinir. Yaveri, kardeşi, arkadaşı olur. Arkadaş dediğimiz zaten sırtını yasladığın taş manasına gelir. Bu fotoğrafta da ata binen kişi, sırtını ona yaslamış. Yani onu arkadaşı yapmış. O yüzden çok etkileyici geldi bana."



- Set ekibi de oy verdi



Dizinin makyözü Ayşegül Aydınlık, "haber" kategorisinde Emin Sansar'ın çektiği "Burseya Dağı'na Türk bayrağı", "yaşam" kategorisinde "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un çektiği "Karatenin sultanları" fotoğrafı için oy kullandı.



Kuaför Serdar Karaca, "Mehmetçik'ten ilk iftar", "Ali Dede ve kedisi" ve "Kupa coşkusu" adlı fotoğrafları tercih etti.



Dizinin kostümlerini hazırlayan terzi İzzet Üşengül, Mustafa Hassona'nın çektiği "Filistin direnişinin sembolü genç", İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile Andreas Gebert'in "Kıran kırana" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı

Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatında Tarihi Rekor Geldi

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti