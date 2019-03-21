Son Dakika Haberleri: Payitaht Abdülhamit 79.bölüm 2.tanıtım

Payitaht Abdülhamit 79.bölüm 2.tanıtım

17 dakika önce

Abdülhamid'in hamleleri neticesinde Ermeni çetelerinin desteğini alamayan Sabahattin, yeni planını devreye sokmak için Payitaht'a gelir. Halil Halid, Payitaht'ı Joris'in zulmünden korumak için uğraşırken adamları Joris'in tuzağına düşer. Akif, Abdülhamid hakkında bir haber yapar.

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Abdülhamid'in hamleleri neticesinde Ermeni çetelerinin desteğini alamayan Sabahattin, yeni planını devreye sokmak için Payitaht'a gelir. Halil Halid, Payitaht'ı Joris'in zulmünden korumak için uğraşırken adamları Joris'in tuzağına düşer. Akif, Abdülhamid hakkında bir haber yapar. Ancak Robina yazıya müdahale edip Akif'i zor durumda bırakır. Bidar, Naime'yi babasına düşmanlık eden biriyle görüştüğü için suçlarken, Naime bu ilişkiye son vermek mecburiyetinde kalacaktır.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:02 

Payitaht Abdülhamit, TV
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