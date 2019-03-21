Payitaht Abdülhamit 79.bölüm 2.tanıtım

Abdülhamid'in hamleleri neticesinde Ermeni çetelerinin desteğini alamayan Sabahattin, yeni planını devreye sokmak için Payitaht'a gelir. Halil Halid, Payitaht'ı Joris'in zulmünden korumak için uğraşırken adamları Joris'in tuzağına düşer. Akif, Abdülhamid hakkında bir haber yapar.

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Abdülhamid'in hamleleri neticesinde Ermeni çetelerinin desteğini alamayan Sabahattin, yeni planını devreye sokmak için Payitaht'a gelir. Halil Halid, Payitaht'ı Joris'in zulmünden korumak için uğraşırken adamları Joris'in tuzağına düşer. Akif, Abdülhamid hakkında bir haber yapar. Ancak Robina yazıya müdahale edip Akif'i zor durumda bırakır. Bidar, Naime'yi babasına düşmanlık eden biriyle görüştüğü için suçlarken, Naime bu ilişkiye son vermek mecburiyetinde kalacaktır.

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