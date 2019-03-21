Payitaht Abdülhamit 79.bölüm 2.tanıtım
17 dakika önce
Abdülhamid'in hamleleri neticesinde Ermeni çetelerinin desteğini alamayan Sabahattin, yeni planını devreye sokmak için Payitaht'a gelir. Halil Halid, Payitaht'ı Joris'in zulmünden korumak için uğraşırken adamları Joris'in tuzağına düşer. Akif, Abdülhamid hakkında bir haber yapar.
Abdülhamid'in hamleleri neticesinde Ermeni çetelerinin desteğini alamayan Sabahattin, yeni planını devreye sokmak için Payitaht'a gelir. Halil Halid, Payitaht'ı Joris'in zulmünden korumak için uğraşırken adamları Joris'in tuzağına düşer. Akif, Abdülhamid hakkında bir haber yapar. Ancak Robina yazıya müdahale edip Akif'i zor durumda bırakır. Bidar, Naime'yi babasına düşmanlık eden biriyle görüştüğü için suçlarken, Naime bu ilişkiye son vermek mecburiyetinde kalacaktır.
Son Dakika
» Tv
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:02
Semt Pazarında Satılan Hazır Mezarları Görenler Şaşırıp Kaldı
Günde 25 Litre Su İçen 66 Yaşındaki Kadın, Hayat Hikayesiyle Ağızları Açık Bıraktı!
Tuvaletin Duvarına Yazılan Taciz İddiası, Üniversiteyi Karıştırdı