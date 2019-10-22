Son Dakika Haberleri: Payitaht Bursa’nın ‘Payitaht’ kahvesi 25 ülkeye ulaşıyor
Son Dakika Ekonomi Payitaht Bursa’nın ‘Payitaht’ kahvesi 25 ülkeye ulaşıyor

Payitaht Bursa’nın ‘Payitaht’ kahvesi 25 ülkeye ulaşıyor

33 dakika önce

Sektördeki 20 yıllık deneyimini Bursa'nın tarihi kimliğiyle de birleştirerek Türk kahvesinde 'Payitaht' ile markalaşan Bakgörler, Bursa'dan 25 ülkeye kahve gönderiyor.

Payitaht Bursa’nın ‘Payitaht’ kahvesi 25 ülkeye ulaşıyor, System.String[]

Sektördeki 20 yıllık deneyimini Bursa'nın tarihi kimliğiyle de birleştirerek Türk kahvesinde 'Payitaht' ile markalaşan Bakgörler, Bursa'dan 25 ülkeye kahve gönderiyor.

Payitaht Abdülhamit, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:39 
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