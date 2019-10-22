Payitaht Bursa’nın ‘Payitaht’ kahvesi 25 ülkeye ulaşıyor
33 dakika önce
Sektördeki 20 yıllık deneyimini Bursa'nın tarihi kimliğiyle de birleştirerek Türk kahvesinde 'Payitaht' ile markalaşan Bakgörler, Bursa'dan 25 ülkeye kahve gönderiyor.
Sektördeki 20 yıllık deneyimini Bursa'nın tarihi kimliğiyle de birleştirerek Türk kahvesinde 'Payitaht' ile markalaşan Bakgörler, Bursa'dan 25 ülkeye kahve gönderiyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:39
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