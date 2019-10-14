Payitaht Çarşı’nın otomobil talihlileri belli oldu
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde otomobil kazanan talihliler belli oldu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde otomobil kazanan talihliler belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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