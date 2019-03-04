Payitaht'ın 3 Yeni As'ı Payitaht'a 3 Yakışıklı Aktör Katıldı

Payitaht'ın heyecan dolu gelecek bölümlerinde aksiyon, gerilim ve duygusal sahnelerine imzalarını atacak olan yeni kahramanlar Cem Uçan, Serdar Deniz ve bu hafta yayınlanacak bölümle diziye girecek olan Ekin Mert Daymaz; Payitaht'ın güçlü kadrosuna güç katacak oyuncular olarak ekrana gelecekler…

SERDAR DENİZ (EDWARD JORRIS)

BÜYÜK SUİKASTÇİ EDWARD JORRİS

Payitaht Abdülhamid'e 70. bölümde katılan Almanya'da tiyatro eğitimi görerek oyunlarda rol alan, ülkemizde de Diriliş Ertuğrul ve birçok dizide rol alan Serdar Deniz, dizide Belçikalı anarşist Edward Jorris karakteriyle izleyenlerin karşısında...

Edward Jorris kimdir?

Devletlerin ve İmparatorlukların yok olmasını isteyen bir suikastçı olan Edward Joris, işini yapmak için Payitahta geldi. Son İmparator Abdülhamid Han'a tarihin gördüğü en tertipli suikastların ilkini yapmak için burada. Adım adım ilerliyor, sabırlı ve kararlı bir katil. Büyük suikastta başarılı olmak için, önünde ki engelleri tek tek kaldırmak için mücadeleye başladı. Payitaht'ın bütün pis işlerine eline alıp, sokaklarda rahat hareket etmek istiyor. Bir işe kalkıştı mı, sonunu getirmeden bırakmaz. Önce Payitaht'ın sokaklarına hakim olacak, sonra da büyük planını devreye sokacak. Ama karşısında ondan daha kararlı biri var Halil Halid... Payitahtın, sokakların veadaletin, muhafızı. Galip gelen kim olacak?

CEM UÇAN (AHMET PAŞA)

PAYİTAHT'IN BİLEĞİ BÜKÜLMEZ PAŞASI

Daha önce ES Film'in "Filinta" dizisinde rol alan, ardından Diriliş Ertuğrul dizisinde izlediğimiz beğenilen, yakışıklı oyuncu Cem Uçan, şimdi de Payitaht dizisinin 75. bölümüyle birlikte Ahmet Paşa karakterine hayat vermeye başladı.

Ahmet Celaleddin Paşa kimdir?

Ahmet Paşa, kendini devletine ve Abdülhamid'e adamış bir devlet adamı. Devlete ve millete olan sadakatini öyle bir kanıtlamış ki, Abdülhamid'den en mühim vazifelerden birini almış. Ser hafiyelik...Dünyanın dört bir yanından gelen Jurnaller onun önünden geçip, Abdülhamid'e sunuluyor. Onun önemsedikleri ancak takip ediliyor. Onun devlet içindeki kudretine ulaşan pek az kişi var. Kimseye başını eğmez, yalnız müsaade alırsa Hakanının önünde başını kaldırır. Bütün devlet erkanı onun celalinden çekinir. Yeri geldiğinde, düşmanın karşısına çıkar. Bileğini büken olmamıştır. Abdülhamid'in yanında bir sur gibi dikilecek, devlete düşmanlık edenlerle çarpışacaktır.

EKİN MERT DAYMAZ (ARİF)

PAYİTAHT'IN KARİZMATİK GAZETECİSİ ARİF!

Hollanda doğumlu, 2013 Best Model World üçüncüsü, oynadığı dizilerde büyük hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Ekin Mert Daymaz Payitaht'ın bu hafta yayınlanacak 77. bölümüyle diziye dahil olacak isimlerinden.

Yakışıklı oyuncu, dizide Abdülhamid'e muhalif bir gazete çalışan ancak herkesten farklı bir karaktere sahip olan Arif karakteri ile izleyiciye 'merhaba' diyecek.

Arif kimdir?

Her zaman hakkın ve haklının yanında olmaya çalışan, adil, çalışkan, zekive cesur bir genç adamdır. Her ne kadar muhalif gruplar kendisini yanlarına çekmek istese de Arif onlara karşı mesafesini korur. Kendisine sunulan cazip tekliflere kanmaz, onurlu ve tokgözlüdür. Hünkarın kızı olduğunu bilmediği Naime'den ilk gördüğü anda etkilenir. Naime de kendisini bir başkasıymış gibi tanıtır. Aralarında yeşeren sevda, iki ayrı dünyanın insanları olmaları yüzünden solmaya mahkumdur. İki gencin sevgisi bu sevdayı yaşatmaya yetecek midir?

Yenilenen güçlü kadrosu ve konusuyla Payitaht Abdülhamid, her Cuma TRT1 ekranlarında!