Payitaht'ta Kaos - Son Dakika

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Payitaht'ta Kaos

13 dakika önce

TRT 1'in yapımcılığını Es Film'in üstlendiği cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi "Payitaht Abdülhamid" yine çok heyecanlı bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor.

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TRT 1'in yapımcılığını Es Film'in üstlendiği cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi "Payitaht Abdülhamid" yine çok heyecanlı bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor.

Bülent İnal, Özlem Conker, Gürkan Uygun, Bahadır Yenişehirlioğlu, Cem Uçan, Devrim Yakut, Hakan Boyav, Can Sipahi gibi başarılı oyunculara kadrosunda yer veren Payitaht Abdülhamid'e bu hafta şehzade Abdülkadir'in yaptıkları damga vuracak.

Bidar Sultan zor durumda..

Şehzade Abdülkadir, bir takım toplantılara katılarak Bidar Sultan'ı kuşkulandırmaktadır. Daha öncede başını defalarca derde sokan Abdülkadir'e güvenmeyen Bidar Sultan, oğlunun peşinden Jön Türklerin kahvesine gider ve burada bir çatışmanın ortasında kalır. Olanları Abdülhamid'e anlatmak konusunda karar veremeyen Bidar Sultan hem Abdülkadir'in kalbini çok kırar hem de hünkarı karşısında mahcup duruma düşer.

Yaptığı hatalar sonucu Abdülkadir de babasıyla karşı karşıya gelecektir ancak kendisinin bundan çıkarması gereken dersler vardır. Tüm bunlar yaşanırken Abdülkadir'in yaptığı son bir şey Payitaht'ta yine sıkıntılı zamanlar yaşanmasına sebep olur.

Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde; Bağdat Demiryolu hamlesi, Vladimir'in hain olarak yakalanması ve Abdülhamid Han'a gelen gizli zarf gibi yine çok konuşulacak gelişmeler yaşanacak.

Payitaht Abdülhamit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:05 Kaynak: Bültenler
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