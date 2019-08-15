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Payitaht'tan Rus Uyku Deneyi'ne!

57 dakika önce

Deney filmi aksiyon ve gerilim sahneleri ile dikkat çekiyor.

Payitaht'tan Rus Uyku Deneyi'ne!, System.String[]
Deney filmi aksiyon ve gerilim sahneleri ile dikkat çekiyor. 13 Eylül'de sinemalarda olacak olan filmin yönetmenliğini Birol Kurt üstleniyor.
Eylül, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:02 
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