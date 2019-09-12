Paylaş İnsani Yardım Derneğinden Afrika'ya su kuyusu

Paylaş İnsani Yardım Derneği, susuzlukla mücadele eden Afrika'da su kuyuları açma projelerine devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamada, su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle Afrika'da birçok insanın hayatını kaybettiği belirtildi. Derneğin, Afrika'da su yoksulluğuna çözüm aradığı ve suyu kuyusu açma çalışmalarına hız verdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsani Yardım Derneği Başkanı Ali Kırmızı, Afrika kıtasında insanların temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kaldığını, Afrika'nın kurak bölgelerinde günde 10 bin insanın su kuyularından faydalandığını vurguladı.

Burkina Faso, Togo, Nijer, Uganda ve Mali gibi ülkelerde su kuyusu açtıklarını kaydeden Kırmızı, "İnsanların yaşadığı mutluluğu her gördüğümüzde sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Ülkemizde bir gün sular kesilse hayatımızı nasıl etkilediğini düşünelim. Susadığımızda, susuzluğa ne kadar dayanabildiğimizi sorgulayalım ve mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimiz için elimizden geleni yapalım." ifadelerini kullandı.

Kırmızı, susuz kalan bebeklerin temiz suya kavuştuktan sonraki hallerini görenlerin gözyaşlarına boğulduğunu aktararak, "Bizler, dernek olarak yüzleri güldürmeye devam edeceğiz. Yapılan her su kuyusu yaşama açılan büyük bir kapı." değerlendirmesini yaptı.

Su sorunun sadece Afrika'da olmadığına işaret eden Kırmızı, Myanmar'da katliamdan kaçarak Bangladeş sınırındaki dağlarda yaşamak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar'ın temiz su bulmakta güçlük çektiğini, bu nedenle de harekete geçerek Arakan'da yüzlerce su kuyusu açtıklarını kaydetti.