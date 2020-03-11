Paylaşılamayan kadın cinayeti - Son Dakika
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Paylaşılamayan kadın cinayeti

7 saat önce

Adana'da sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı.

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Adana'da sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı. Zanlının cinayeti aynı kadını sevdikleri için işlediği ileri sürüldü.


Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evden işe gitmek için çıkan Hasan Erdemci'ye (45), sokak ortasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabanca ile ateş ederek kaçtı.


Silah seslerini duyan vatandaşlar, Erdemci'nin yaralandığını fark edince durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdemci, ambulansla kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delillerin kaybolmaması için sokağın giriş ve çıkışlarını şeritle kapattı. Polis ekipleri, 2 boş kovan ve 3 mermi çekirdeği buldu.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri mahallede geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şahsı iddiaya göre Tahsin A.(49) isimli bir şahsın öldürdüğü belirlendi. Ayrıca Tahsin A.'nın S.D. (40) isimli bir kadını sevdiği, öldürülen şahsın da bu kadını sevdiği cinayeti de bu nedenle işlediği öne sürüldü.


Polis bu iddialar üzerine Tahsin A.'yı bulmak için çalışma başlattı. Polis bir süre sonra zanlıyı Cumhuriyet Mahallesinde yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı sorgusunda cinayet işlediğini kabul etmedi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı. - ADANA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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