"Paylaşım" savaşları! - Son Dakika

"Paylaşım" savaşları!

29.01.2021 08:02

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic cephesinde sular durulmuyor.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic cephesinde sular durulmuyor. 10 yıllık evlilik ve 2 çocuktan sonra 2018 yılında yollarını ayıran ikili, çocuklarının hatırı için ilişkilerini medeni bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Ancak arada küçük kıskançlıklar da olmuyor değil! 1 yıllık ayrılıktan sonra Mustafa Sandal'ın eski sevgilisi Melis Sütşurup ile yeniden bir araya gelmesi, eski eşlerin arasını açmıştı.

Yaz başında yaşanan bu hadisenin ardından Emina Jahovic'in Melis Sütşurup'u kıskandığı için Mustafa Sandal'ı takipten çıkardığı söylenmişti. O dönem yaptığı bir açıklamayla Mustafa Sandal için "Benim çocuklarımın babası ama birbirimizi takip etmek zorunda değiliz, birbirimizi övmek zorunda değiliz, o hikaye benim hayatımda gerçekten bitti" diyen Jahovic, önceki gün yaptığı bir paylaşımla kafaları yeniden karıştırdı!

Mustafa Sandal'ın sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşıp altına "Sen yeter ki hep böyle bak" diye yazması belli ki Emina Jahovic'i yeniden sinirlendirdi. Bu paylaşımının hemen ardından çocuklarıyla Mustafa Sandal'ın şarkısını dinlerken Instagram'da 'hikaye' atıp Sandal'ı etiketlemesini oldukça manidar buldum. Jahovic şimdi muhtemelen aynı açıklamaları yapıp "çocuklarım için" diyecektir ama ben biraz kıskançlık kokuları aldım sanki...

Çocuklarıyla Dubai'de tatilde

Cemiyetin ünlü ismi Edvina Sponza, okulların sömestir tatiline girmesiyle birlikte soluğu çocuklarıyla Dubai'de aldı. Sponza, herkesin kayak tatiline gittiği bu dönemde, çocukları Lal, Ege ve Yaz ile deniz tatilini tercih etti. Dubai'de sıcak havanın tadını çıkaran aile, 1 haftalık tatilden sonra İstanbul'a dönecek.

Yeni yaşını kızıyla kutladı

Ünlü iş insanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslihan Sabancı, yeni yaşını evde kutladı. Kızı Aysen Sabancı ile birlikte kutlama öncesi minik bir fotoğraf çekimi yapan Neslihan Hanım, "Herkes yaşımı merak ediyor ama ruhun hissettiği ve göründüğün yaş benim için önemli" dedi. Uzun zamandır görmediği kızıyla hasret giderdiğini de söyleyen Sabancı, "Evde de olsak biraz giyinmek ruhumuza iyi geldi" dedi. Dört torununun kendisi için hayat enerjisi olduğunu söyleyen Neslihan Sabancı'ya ben de nice mutlu yıllar diliyorum.

Rönesans ruhu Arnavutköy'de

Türk mücevher tasarımcıları, dünyadaki gururumuz olmaya devam ediyor. İtalyan moda devi Missoni'nin varisi Margherita Maccapani Missoni'nin ve stil ikonu Olivia Palermo'nun yakından takip ettiği Beyza Arman'ın mücevher markası Peracas da onlardan biri. Peracas şimdi ilk showroom'unu Arnavutköy'de açıyor.

Ayşe Boyner'in düğününde taktığı Helenistik tarzdaki taçla gündeme gelen marka, romantik dokusunu ve Rönesans döneminin ilhamını Arnavutköy'e taşıyacak. Enteresan bir bilgi daha ekleyeyim... Koleksiyonlarında üzüm ve bağlarından ilham alan Peracas, Bizans döneminde üzüm bağlarıyla meşhur olan Arnavutköy'de eski bir Rum evinde açılıyor.

"Kumkapı halıları" gün yüzüne çıkıyor

Anadolu kültürünün tüm zenginliğini tuvaline aktaran ressam Şerife Altunbaş, yeni eserlerini sanatseverlerle buluşturmak için gün sayıyor! Bugüne kadar birçok sergide çalışmalarını sergileyen ünlü ressam, 19-23 Mayıs tarihleri arasında İAAF Sanat ve Antika Fuarı'na katılacak. Altunbaş, 25 yeni eserini sanatseverlerle buluşturacak. Sanatçı suluboya, karakalem çizimlerinin yanı sıra yağlı boya eserlerinde geleneksel Türk-Osmanlı ve Ermeni motiflerinden ilham alıyor. Yeni sergisi için üç aydır çalışan usta sanatçı, eserlerine Kumkapı halılarının renk cümbüşünü yansıtıyor.

Paylaşım savaşları!

Mustafa Sandal, Emina Jahovic, Evlilik, Dubai, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Paylaşım' savaşları! - Son Dakika Magazin


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