AK Parti'den 'Yalan Üretim Merkezi' paylaşımı - Son Dakika

Saatler 14.00'ı gösterdiğinde 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı bir animasyon videosu paylaşıldı. Videonun sonuna devam edecek notu düşüldü.

Gözler bugün AK Parti tarafından yapılacak paylaşıma çevrilirken, sosyal medya kullanıcıları arasında gönderinin altına çok sayıda tahmin yorumları yapılmıştı.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından dün akşam saatlerinde paylaşılan bir mesaj merak konusu olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin fotoğrafının paylaşıldığı gönderide yalan söylediğinde burnu uzayan çizgi film karakteri Pinokyo'nun emojisine yer verilmişti.

ANKARA - AK Parti'nin resmi Twitter hesabından, CHP Genel Merkezi fotoğrafı eşliğinde yaptığı paylaşım merak uyandırmıştı. Partinin, sosyal medya hesabından 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı bir video animasyon paylaşıldı.

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