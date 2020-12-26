Paylaşımı olay oldu: Burada saf aşkı görüyorum!

SAF AŞKI GÖRÜYORUM

Fransız oyuncu Vincent Cassel, eşi Tina Kunakey'in ıslak saçlarını tararken çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. 53 yaşındaki üç çocuk babası Cassel'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Birçok takipçisi bunun, bu yıl içinde paylaşılan en seksi sosyal medya pozu olduğunu belirtti. Bir başka takipçisi de "Burada saf aşkı görüyorum" yorumunu yaptı.

BÜTÜN YIL BREZİLYA'DA GEÇTİ Vincent Cassel ile 23 yaşındaki eşi Tina Kunakey'in bu pozu da çiftin neredeyse bütün 2020 yılını geçirdikleri Brezilya'nın Bahia bölgesinde çekildi.

İKİNCİ EVLİLİK

İki yıl önce evlenen Vincent Cassel ile Tina Kunakey'in Amazonie adında bir yaşında bir kızı bulunuyor. Kunakey, Fransız oyuncu Vincent Cassel'ın ikinci eşi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Çift, sık sık sosyal medyadan Brezilya günlerinde çekilen pozlarını paylaşıyor. Plaja indiklerinde de paparazziler onları adım adım takip ediyor.

MONICA BELLUCCI İLE EVLİYDİ

Cassel daha önce "dünyanın en güzel kadınlarından biri" unvanını uzun süre kimseye kaptırmayan İtalyan oyuncu Monica Bellucci ile evliydi. 1993 yılında evlenen Cassel ile Bellucci'nin bu evlilikten Deva ve Leonie adında iki kızı oldu. Cassel ile Bellucci, 2013 yılında boşandılar. Ancak dostlukları hala sürüyor. Eski çift sık sık bir araya geliyor.

BÜYÜK KIZI ANNESİNİN İZİNDE

Çiftin 16 yaşındaki büyük kızı Deva Cassel, bir süredir annesinin gençlik yıllarında yaptığı gibi moda dünyasına adım attı.

ÜNLÜ FİRMALARIN TANIDIM YÜZÜ

Ünlü firmaların tanıtım yüzü olan Deva Cassel'i çekimlerde annesi Monica Bellucci de babası Vincent Cassel de yalnız bırakmıyor.

KÜÇÜK KIZI DA HEP YANINDA

Bellucci ile Cassel'in küçük kızı Leonie de yaz aylarını babası, Tina Kunakey ve küçük kardeşi Amazonie ile birlikte Brezilya'da geçirdi.

30 YAŞ FARK

53 yaşındaki Cassel ve 23 yaşındaki Kunakey aralarındaki 30 yıl farka rağmen mutlu bir birliktelik sürdürüyorlar.

HEM OYUNCU HEM MODEL

Hem oyuncu hem model olan Tina Kunakey, podyuma çıkmasının ve çeşitli markaların tanıtım yüzü olmasının yanı sıra bazı sinema filmlerinde ve TV şovlarında da rol aldı. 1997 yılında Fransa'nın Toulouse kentinde dünyaya geldi. Babası Fas asılı annesi ise Sicilyalı bir İtalyan.