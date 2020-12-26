Paylaşımı olay oldu: Burada saf aşkı görüyorum! - Son Dakika

Paylaşımı olay oldu: Burada saf aşkı görüyorum!

26.12.2020 18:04
Paylaşımı olay oldu: Burada saf aşkı görüyorum!, System.String[]

SAF AŞKI GÖRÜYORUMFransız oyuncu Vincent Cassel, eşi Tina Kunakey'in ıslak saçlarını tararken çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

SAF AŞKI GÖRÜYORUM

Fransız oyuncu Vincent Cassel, eşi Tina Kunakey'in ıslak saçlarını tararken çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. 53 yaşındaki üç çocuk babası Cassel'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Birçok takipçisi bunun, bu yıl içinde paylaşılan en seksi sosyal medya pozu olduğunu belirtti. Bir başka takipçisi de "Burada saf aşkı görüyorum" yorumunu yaptı.

BÜTÜN YIL BREZİLYA'DA GEÇTİ Vincent Cassel ile 23 yaşındaki eşi Tina Kunakey'in bu pozu da çiftin neredeyse bütün 2020 yılını geçirdikleri Brezilya'nın Bahia bölgesinde çekildi.

İKİNCİ EVLİLİK

İki yıl önce evlenen Vincent Cassel ile Tina Kunakey'in Amazonie adında bir yaşında bir kızı bulunuyor. Kunakey, Fransız oyuncu Vincent Cassel'ın ikinci eşi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Çift, sık sık sosyal medyadan Brezilya günlerinde çekilen pozlarını paylaşıyor. Plaja indiklerinde de paparazziler onları adım adım takip ediyor.

MONICA BELLUCCI İLE EVLİYDİ

Cassel daha önce "dünyanın en güzel kadınlarından biri" unvanını uzun süre kimseye kaptırmayan İtalyan oyuncu Monica Bellucci ile evliydi. 1993 yılında evlenen Cassel ile Bellucci'nin bu evlilikten Deva ve Leonie adında iki kızı oldu. Cassel ile Bellucci, 2013 yılında boşandılar. Ancak dostlukları hala sürüyor. Eski çift sık sık bir araya geliyor.

BÜYÜK KIZI ANNESİNİN İZİNDE

Çiftin 16 yaşındaki büyük kızı Deva Cassel, bir süredir annesinin gençlik yıllarında yaptığı gibi moda dünyasına adım attı.

ÜNLÜ FİRMALARIN TANIDIM YÜZÜ

Ünlü firmaların tanıtım yüzü olan Deva Cassel'i çekimlerde annesi Monica Bellucci de babası Vincent Cassel de yalnız bırakmıyor.

KÜÇÜK KIZI DA HEP YANINDA

Bellucci ile Cassel'in küçük kızı Leonie de yaz aylarını babası, Tina Kunakey ve küçük kardeşi Amazonie ile birlikte Brezilya'da geçirdi.

30 YAŞ FARK

53 yaşındaki Cassel ve 23 yaşındaki Kunakey aralarındaki 30 yıl farka rağmen mutlu bir birliktelik sürdürüyorlar.

HEM OYUNCU HEM MODEL

Hem oyuncu hem model olan Tina Kunakey, podyuma çıkmasının ve çeşitli markaların tanıtım yüzü olmasının yanı sıra bazı sinema filmlerinde ve TV şovlarında da rol aldı. 1997 yılında Fransa'nın Toulouse kentinde dünyaya geldi. Babası Fas asılı annesi ise Sicilyalı bir İtalyan.

Paylaşımı olay oldu: Burada saf aşkı görüyorum!

Vincent Cassel, Instagram, Brezilya, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Paylaşımı olay oldu: Burada saf aşkı görüyorum! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzon'da dev karşılaşma! İki takımın da 11'i belli oldu Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu Şişli'de dükkana dalan araç dehşeti yaşattı! O anlar kamerada Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek
CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ortalığı karıştırdı! Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ortalığı karıştırdı! Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga         
18:09
Manchester United ile Leicester City 2-2 berabere kaldı Manchester United ile Leicester City 2-2 berabere kaldı         
17:36
Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında duyurdu: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruz Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında duyurdu: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruz         
17:24
Acı haberler peş peşe geldi! İki kardeş, 12 gün arayla koronavirüse yenik düştü Acı haberler peş peşe geldi! İki kardeş, 12 gün arayla koronavirüse yenik düştü         
17:14
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
Koronadan ölünce 15 yıldır sahte isimle gezdiği ortaya çıkan şahsın gerçek kimliği DNA sonrası belirlenecek Koronadan ölünce 15 yıldır sahte isimle gezdiği ortaya çıkan şahsın gerçek kimliği DNA sonrası belirlenecek         
16:28
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 5 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 5 ölü, 3 yaralı         
15:08
46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi 46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi         
14:24
Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak         
14:23
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı         
13:00
Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu         
11:46
Üreticiler yumurta zammında topu aracılara attı: Yine onlar kazanıyor Üreticiler yumurta zammında topu aracılara attı: Yine onlar kazanıyor         
10:07
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 18:19:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Paylaşımı olay oldu: Burada saf aşkı görüyorum! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei