Paylaşımı tepki çekmişti! Üzerinde poz verdiği o sürat motorun fiyatı ortaya çıktı
31.07.2021 10:10
2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, Bodrum'da tekne tatili yapıyor. Yangın bölgesinde dumanlar yükselirken teknesinde yatarak pozlar veren Yalçın, gelen tepkilerin ardından paylaşımını silmişti. Yalçın'ın üzerinde poz verdiği o sürat motorun fiyatı ortaya çıktı.
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31.07.2021 10:48:48. #1.12#
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