Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde görevli kadın öğretmenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Bulanık ilçesinde öğretmen olarak görev yapan H.D., sosyal medya hesabından eğitim verdiği öğrencileriyle ilgili yaptığı paylaşım toplumsal tepkiye sebebiyet verdi. Paylaşımda suç içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle ilgili öğretmen hakkında Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan T.C.K madde 216 kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi. - MUŞ