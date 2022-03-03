Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında adli soruşturma başlatıldı

03.03.2022 10:47
Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında adli soruşturma başlatıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde görevli kadın öğretmenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde görevli kadın öğretmenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Bulanık ilçesinde öğretmen olarak görev yapan H.D., sosyal medya hesabından eğitim verdiği öğrencileriyle ilgili yaptığı paylaşım toplumsal tepkiye sebebiyet verdi. Paylaşımda suç içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle ilgili öğretmen hakkında Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan T.C.K madde 216 kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi. - MUŞ

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YAĞMUR, KARASU VE MURAT NEHRİ'NDE ARANIYOR YAĞMUR, KARASU VE MURAT NEHRİ'NDE ARANIYOR Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında işlem başlatıldı Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında işlem başlatıldı

Bulanık, Medya, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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