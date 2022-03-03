Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
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Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında işlem başlatıldı

03.03.2022 00:57
Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında işlem başlatıldı

Muş Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden öğrenciler hakkında uygun olmayan paylaşımda bulunan öğretmenin sözleşmesinin tedbiren askıya alınmasına yönelik işlem başlattı.

Muş Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden öğrenciler hakkında uygun olmayan paylaşımda bulunan öğretmenin sözleşmesinin tedbiren askıya alınmasına yönelik işlem başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Muş'un Bulanık ilçesinde görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulmuş; valiliğimizce kişi hakkında idari tahkikat açılmış. Sözleşmeli statüde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlanmıştır" denildi.

Hafize Dal adlı kullanıcı, Twitter üzerinden, "Ben de tertemiz mis gibi çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğuda temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklarla boğuşmak istemiyorum…Öğretmene değer verilmeyen bu ülkede öğretmen olduğum için çok pişmanım… 4 sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum..." paylaşımında bulunmuştu. - MUŞ

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Muş Valiliği, Öğretmen, Medya, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika


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