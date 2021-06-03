Paylaşımlı Elektrikli Skuter (E-Skuter) İşletmeciliği Faaliyetlerine İlişkin Ukome Kararı - Son Dakika

14. 04. 2021 Tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrikli Skuter Yönetmeliğinin 12. Maddesi ve Geçici 1. Maddesi gereği elektrikli skuter kullanma iznine ilişkin 26 Mayıs 2021 tarihli ve 2021/2 sayılı UKOME Genel Kurulu kararı alınmıştır.

Söz konusu UKOME Kararı yazı ekinde sunulmuş olup, Başvuruların 03-15 Temmuz tarihleri arasında Ulaşım Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.