"Paylaşmak Mutlu Eder" sloganıyla öğrencilere yardım ettiler - Son Dakika

"Paylaşmak Mutlu Eder" sloganıyla öğrencilere yardım ettiler
13.11.2020 17:02
Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu öğretmen ve yöneticileri, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı etkinlikleri kapsamında "Paylaşmak Mutlu Eder" sloganıyla ihtiyaç sahibi bütün öğrencileri için bot,mont ve kırtasiye desteğinde bulundular.
Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu öğretmen ve yöneticileri, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı etkinlikleri kapsamında "Paylaşmak Mutlu Eder" sloganıyla ihtiyaç sahibi bütün öğrencileri için bot,mont ve kırtasiye desteğinde bulundular.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerine böylesi bir destekte bulunabildikleri için mutlu olduklarını ifade eden Dadaş Ortaokulu Öğretmenleri "Paylaşmak Mutlu Eder" sloganıyla bundan sonra da birçok etkinlik gerçekleştireceklerini ifade ettiler. - ERZURUM
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