 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Paylaştığı video başına iş açtı! Filistin'i destekleyen Youcef Atal gözaltına alındı - Son Dakika

Paylaştığı video başına iş açtı! Filistin'i destekleyen Youcef Atal gözaltına alındı

Cezayirli futbolcu Youcef Atal, Yahudilere beddua eden bir video paylaştığı için gözaltına alındı. Atal'ın bu paylaşımı Fransa'da büyük tepki çekmiş, Nice takımı futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Nice Savcılığı, ''nefrete kışkırtma'' gerekçesiyle Atal hakkında soruşturma başlatmıştı.

Paylaştığı video başına iş açtı! Filistin\'i destekleyen Youcef Atal gözaltına alındı
24.11.2023 - 18:43,  Güncelleme: 19:16
Abone Ol

Nice'in Cezayirli futbolcusu Youcef Atal, geçen ay Yahudilere beddua eden kişinin videosunu sosyal medyada paylaştığı için hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"NEFRETE KIŞKIRTMA"

Ulusal basındaki haberlere göre Atal, dün gözaltına alındı. Sosyal medyada Yahudilere beddua eden kişinin videosunu paylaşmasının ardından hakkında "nefrete kışkırtma" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Atal'ın, ifade vermesinin ardından hakim karşısına çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Atal'ın o paylaşımı Fransa'da tepki görmüştü. Nice takımı, daha sonra paylaşımını silmesine ve özür dilemesine rağmen futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Nice Savcılığı olayla ilgili, 16 Ekim'de "nefrete kışkırtma" gerekçesiyle Atal hakkında soruşturma başlatmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk

Filistin, Futbol, İsrail, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Paylaştığı video başına iş açtı! Filistin'i destekleyen Youcef Atal gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
19:19 İsrail, Hamas'ın salıverdiği 13 rehineye karşılık 39 Filistinliyi serbest bıraktı
18:43 Paylaştığı video başına iş açtı! Filistin'i destekleyen Youcef Atal gözaltına alındı
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiyeden faydalanacak
17:56 Tahkim Kurulu, Enes Ünal'ı haksız buldu! Menajerine çuvalla para ödeyecek
17:37 Hamas, 13 İsrailli rehineyi serbest bıraktı
17:19 Futbol dünyasında görülmemiş olay! Teknik direktöre yumruk atan futbolcuya tekme tokat daldılar
17:13 Hamas, 7 Ekim'de rehin aldığı 12 Taylandlı işçiyi serbest bıraktı
16:52 Tutuklu Dilan Polat, cezaevine gelen avukatına böyle seslendi: Yemin ederim suç işlemedim
16:46 İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 39 terör şüphelisi yakalandı
16:42 783,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 19:46:26. #1.11#
SON DAKİKA: Paylaştığı video başına iş açtı! Filistin'i destekleyen Youcef Atal gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement