Son dakika haber: Paylaştıkça daha çok kazanıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Paylaştıkça daha çok kazanıyor

21.10.2020 11:35

Son dakika gündem haberine göre Paylaştıkça daha çok kazanıyor Bu dükkanlarda parası olmayan bedava karnını doyuruyor "Paylaştıkça Allah daha çok veriyor" diyen esnaf bir yılda üçüncü şubesini açtı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ihtiyaç sahipleri için işletmelerinin camına "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin.

Paylaştıkça daha çok kazanıyor

Bu dükkanlarda parası olmayan bedava karnını doyuruyor

"Paylaştıkça Allah daha çok veriyor" diyen esnaf bir yılda üçüncü şubesini açtı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ihtiyaç sahipleri için işletmelerinin camına "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşerse öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz" yazısı asan Adem Teslim, paylaştıkça daha çok kazandığını ve 3. şubesini açtığını ifade etti.

Ören Meydanında iki yıldan beri gıda dükkanı çalıştıran 57 yaşındaki Adem Teslim, ihtiyaç sahibi insanlarla karşılaşınca, geçen sene örnek bir uygulamaya imza attı. Bugüne kadar çok sayıda vatandaşı ücretsiz doyuran Teslim, iş yerinin camına, "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin, yolunuz düşerse öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz. Öğrenciler, özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde siz de bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edersiniz. Bizden yana helaldir" diye yazdı.

Bugüne kadar çok sayıda insanı doyuran Adem Teslim, paylaştıkça daha fazla kazandığını söyleyerek, herkesi ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaya davet etti. Paylaştıkça kazancının bereketini gördüğünü ifade eden Teslim, iki yıl içinde 3. şubesini açtığını kaydetti.

İki yıldan beri mekan çalıştırdığını anlatan Adem Teslim, "Uygulamayı geçen yıl başlattım. Bazı şeylerden etkilendim ve bu yazıyı astım. Bu yazıyı astıktan sonra çok sayıda insana yardımcı oldum. Bu yazıyı okuyanlardan destek talepleri geldi. İkinci mekanımızı açarken söylemiştim, dağıttıkça Allah veriyor diye. Aynı hizmeti burada da devam ettireceğiz. Ben dağıttım, Allah verdi. Ben dağıttım, Allah verdi. Buna yürekten inanıyorum. Uygulamamamız burada da devam edecek" dedi.

Son dakika haber: Paylaştıkça daha çok kazanıyor
Son dakika haber: Paylaştıkça daha çok kazanıyor
Son dakika haber: Paylaştıkça daha çok kazanıyor
Son dakika haber: Paylaştıkça daha çok kazanıyor

Burhaniye, Balıkesir, Ören, dua, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber: Paylaştıkça daha çok kazanıyor - Son Dakika

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