Paylaştıkça daha çok kazanıyor - Son Dakika

Paylaştıkça daha çok kazanıyor

22.10.2020 00:57
Paylaştıkça daha çok kazanıyor, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ihtiyaç sahipleri için işletmelerinin camına "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ihtiyaç sahipleri için işletmelerinin camına "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşerse öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz" yazısı asan Adem Teslim, paylaştıkça daha çok kazandığını ve 3. şubesini açtığını ifade etti.

Ören Meydanında iki yıldan beri gıda dükkanı çalıştıran 57 yaşındaki Adem Teslim, ihtiyaç sahibi insanlarla karşılaşınca, geçen sene örnek bir uygulamaya imza attı. Bugüne kadar çok sayıda vatandaşı ücretsiz doyuran Teslim, iş yerinin camına, "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin, yolunuz düşerse öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz. Öğrenciler, özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde siz de bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edersiniz. Bizden yana helaldir" diye yazdı.

Bugüne kadar çok sayıda insanı doyuran Adem Teslim, paylaştıkça daha fazla kazandığını söyleyerek, herkesi ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaya davet etti. Paylaştıkça kazancının bereketini gördüğünü ifade eden Teslim, iki yıl içinde 3. şubesini açtığını kaydetti.

İki yıldan beri mekan çalıştırdığını anlatan Adem Teslim, "Uygulamayı geçen yıl başlattım. Bazı şeylerden etkilendim ve bu yazıyı astım. Bu yazıyı astıktan sonra çok sayıda insana yardımcı oldum. Bu yazıyı okuyanlardan destek talepleri geldi. İkinci mekanımızı açarken söylemiştim, dağıttıkça Allah veriyor diye. Aynı hizmeti burada da devam ettireceğiz. Ben dağıttım, Allah verdi. Ben dağıttım, Allah verdi. Buna yürekten inanıyorum. Uygulamamamız burada da devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, Ören, dua, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Paylaştıkça daha çok kazanıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih, evinde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti Gerçek Rapunzel Almanya'da bulundu: 16 yaşından beri saçını uzatıyor Yolun karşısına geçmek isteyen genç, çok sayıda aracın çarpması sonucu tanınmayacak hale geldi Tüm uyarılara rağmen göle giren şahıs, timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım         
00:12
KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı         
23:33
"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak         
23:22
13 yaşındaki kıza aşk mektubu yazan 61 yaşındaki sapık tutuklandı 13 yaşındaki kıza aşk mektubu yazan 61 yaşındaki sapık tutuklandı         
23:11
Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil         
22:49
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen doktor hayatını kaybetti Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen doktor hayatını kaybetti         
20:16
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'na saç baş yolduran tartışma! Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev birbirine girdi Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'na saç baş yolduran tartışma! Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev birbirine girdi         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 01:04:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Paylaştıkça daha çok kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei