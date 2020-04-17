Paylaştıkları Korona virüs mücadelesi görüntüleriyle ses getiren Fransızlar Belediye Başkanıyla... - Son Dakika
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Paylaştıkları Korona virüs mücadelesi görüntüleriyle ses getiren Fransızlar Belediye Başkanıyla...

6 saat önce

Alanya'da çektikleri Korona salgını ile mücadele görüntülerini sosyal medyada paylaşan ve tüm dünyada ses getiren Fransızlar, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

Paylaştıkları Korona virüs mücadelesi görüntüleriyle ses getiren Fransızlar Belediye Başkanıyla..., System.String[]

Alanya'da çektikleri Korona salgını ile mücadele görüntülerini sosyal medyada paylaşan ve tüm dünyada ses getiren Fransızlar, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.


Alanya'daki Korona virüs ile olan başarılı mücadele çalışmalarını cep telefonları ile kaydedip sosyal medyada paylaşarak ulusal ve uluslararası düzeyde ses getiren iki Fransız Angela Riff ve Mourad Ghazlı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. Tüm dünya salgınla boğuşurken, "Süper gücüm" diyen dünya ülkelerinin salgınla mücadele, gıda ve tıbbi malzeme tedarik konusunda Türkiye'nin gerisinde kaldığını ifade eden Riff ve Ghazlı, böyle bir dönemde Türkiye'de ve Alanya'da yaşıyor olmaktan mutlu olduklarını belirttiler.


"Burada sağlıkla huzurla yaşıyoruz"


Başkan Yücel'e süreci başarılı yürüttüğü için minnettar olduklarını belirten Riff ve Ghazlı, "Burada sağlıkla, huzurla yaşayabiliyorsak belediyenin payı çok büyük. Hala herkese ücretsiz maske dağıtılıyor, her yerde dezenfektan bulmak mümkün. Yaşlıların evlerine kadar gidilip yardım ediliyor, ekmek dağıtılıyor. Burada her şey çok güzel. Başkanımızı bu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederiz" dedi.


"Dünyanın en huzurlu ve güvenli kentiyiz"


Riff ve Ghazlı'ya paylaşımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Yücel, "Sizin paylaşımınızla insanlar Türkiye'deki durumu bir kez daha gördüler. Türkiye şu anda bu virüs salgını ile en iyi mücadele eden ülke konumunda. Her fırsatta, her platformda söylediğimiz bir şey var, Alanya dünyanın en güvenli en huzurlu ve en mutlu insanlarının yaşadığı, çok dinli çok dilli bir kent. Bizim en büyük amacımız bu durumu sürdürebilmek ve geliştirebilmek" diye konuştu. - ANTALYA

Adem Murat Yücel, Türkiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:54 Kaynak: İHA

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