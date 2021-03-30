PayPal ABD'de kripto para ile ödeme hizmetini başlattı

ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal, ABD'deki kullanıcılarına, kripto para birimlerini ödeme aracı olarak kullanabileceklerini duyurdu.

Şirketin, "Kripto ile Öde (Checkout with Crypto)" adını verdiği uygulaması ile, kripto para birimini, ödeme aşamasında, dolar gibi kullanılan para birimine dönüştürerek ödeme yapılmasını sağlıyor. Şirket açıklamasında, kullanıcının uygun satın alma işlemini karşılayacak yeterli kripto para birimi bakiyesine sahip olması durumunda otomatik olarak görüneceği ve işlemin tamamlanacağı belirtildi.