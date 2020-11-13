PayPal ABD'de sistemlerini kripto para işlemlerine açtı

ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal, ABD'deki tüm kullanıcılarına, herhangi bir bekleme gerekmeden, kripto para alım, satım ve biriktirme işlemleri yapma olanağı sağlamaya başladığını açıkladı.

Açıklamada, "ABD'deki tüm uygun PayPal hesap sahipleri, artık doğrudan PayPal ile kripto para satın alabilir, saklayabilir ve satabilirler" denildi.