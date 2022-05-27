PayPal, ekonomik durgunluğun faturasını çalışanlara kesti! - Son Dakika
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PayPal, ekonomik durgunluğun faturasını çalışanlara kesti!

27.05.2022 16:36
PayPal, ekonomik durgunluğun faturasını çalışanlara kesti!

Çevrimiçi ödeme şirketi PayPal, ABD'nin belirli eyaletlerinde çalışan personellerini işten çıkarmaya başladı.

RusyaUkrayna savaşı gibi faktörler nedeniyle dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluk, yaşam şartlarını etkilemeye devam ediyor. Netflix'ten Microsoft'a, Snapchat'ten Meta'ya kadar birçok teknoloji şirketi, büyüme oranlarının yavaşlamasıyla birlikte işe alımları dondurdu ve çalışanlarını işten çıkarmaya başladı.

Bir kötü haber de PayPal kanadından geldi. Dünya çapında yaklaşık 30 bin kişiyi istihdam eden çevrimiçi ödeme şirketi, geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'nın San Jose şehrinde bulunan merkezindeki 80 çalışanıyla yolları ayırmıştı.

PayPal işten çıkarmaya devam ediyor

Bloomberg'in haberine göre, PayPal bu sefer de Chicago, Nebraska ve Arizona'daki ofislerinde çalışan personelleri işten çıkardı. Şirket toplamda kaç kişiyle yolları ayırdığını ve ne kadar tazminat ödediğini açıklamazken, işten çıkarmaların devam edip etmeyeceği konusunda da yorum yapmadı.

PayPal, ekonomik durgunluğun faturasını çalışanlara kesti!

Bir PayPal sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"PayPal olarak; büyümeye ve gelişmeye devam ederken, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğumuzdan ve stratejik iş önceliklerimizi desteklemek için en iyi yapı ve süreçlerle çalıştığımızdan emin olmak için çalışma modelimizi sürekli olarak değerlendiriyoruz.

PayPal, Körfez Bölgesi'ne ve Kaliforniya'ya tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. İşimize ve eyalette çalışan insanlara yatırım yapmaya devam edeceğiz."

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Bu kararın, PayPal'ın 2022'nin 1. çeyreğinde açıkladığı finansal verileriyle doğrudan alakalı olduğu düşünülüyor. Platformda yapılan harcamalar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 323 milyar dolara ulaştı. Bu veri, şirketin son beş yıl içinde gördüğü en yavaş büyüme oranı olarak kayda geçti.

Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Kaliforniya, Microsoft, Snapchat, Netflix, Güncel, Son Dakika

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