"Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım"
1 saat önce
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:48
CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu
, "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara." dedi.
Saadet Partisi İstanbul adayını geri çekecek mi? Açıklama geldi
İstanbul seçimi: 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenler 23 Haziran'da ne yapacak?
Emirates Havayolları, 15 bin 500 lira maaşla kabin görevlisi almak için Türkiye'ye geliyor
Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark açılıyor? İşte Konda araştırmanın anket sonucu