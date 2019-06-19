Son Dakika Haberleri: "Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım"
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"Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım"

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:48 
belediye başkan adayı, istanbul, CHP, pazar günü, Ekonomi
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