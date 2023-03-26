Pazar alanına park etmiş taksiyi böyle kaldırdılar - Son Dakika
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Pazar alanına park etmiş taksiyi böyle kaldırdılar

26.03.2023 15:22

Pazar alanına park etmiş taksiyi böyle kaldırdılar Pazar alanında park halinde olan taksiyi elleriyle taşıdılar Arnavutköy'de mahalle arasına kurulan semt pazarına, sabah saatlerde gelerek tezgah açmak isteyen pazarcılar sokakta park halinde olan taksiyi elleriyle kaldırarak taşıdı.

Pazar alanına park etmiş taksiyi böyle kaldırdılar

Pazar alanında park halinde olan taksiyi elleriyle taşıdılar

İSTANBUL - Arnavutköy'de mahalle arasına kurulan semt pazarına, sabah saatlerde gelerek tezgah açmak isteyen pazarcılar sokakta park halinde olan taksiyi elleriyle kaldırarak taşıdı. O ilginç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarına sabah saatlerinden gelen pazarcılar park halindeki bir taksi nedeniyle tezgah açamayınca aracı elleriyle taşıyarak başka bir sokağa çektiler. O ilginç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Pazar alanına park etmiş taksiyi böyle kaldırdılar - Son Dakika


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