Pazar alışverişi yapan 2 kadının cüzdanı çalındı - Son Dakika

Denizli'de pazar alışverişine çıkan 2 kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından cüzdanları çalındı. Yaklaşık 2 kadının toplamda 2 bin 500 TL paranın çalındığı öğrenildi.

Olay, Bekilli ilçesi Yeni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde iki farklı mahalleden alışveriş yapmak için D.S ve Z.A, pazara geldi. Evin ihtiyaçlarını karşılamak için pazarda bir süre vakit geçiren Z.A., cüzdanın yerinde olmadığını fark etti. Pazar yerinde bulunan zabıta ekiplerine başvurduğu sırada D.S'nin de cüzdanın kaybolduğunu belirtti. Bölgeye gelen polis ekiplerine durumu bildiren 2 kadının ifadesi alındı. Farklı mahallelerden alışverişe gelen 2 kadının toplamda 2 bin 500 TL paranın çalındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ