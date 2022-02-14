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Pazar alışverişinden dönerken otomobilin altında sıkıştı - Son Dakika

Pazar alışverişinden dönerken otomobilin altında sıkıştı

14.02.2022 00:58
Pazar alışverişinden dönerken otomobilin altında sıkıştı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada araçlardan biri savruldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada araçlardan biri savruldu. Pazar alışverişinden dönen kadın ise poşetleriyle birlikte yaya yolunda yürüdüğü sırada savrulan otomobilin altında kaldı.

Kaza, Darıca ilçesinde bulunan İstasyon Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca istikametinden Gebze istikametine seyir halinde olan Serdar K. idaresindeki 41 ABV 746 plakalı Hyundai marka otomobil ile İstanbul istikametinden Eskihisar istikametine giden Serhat K. yönetimindeki 41 SK 084 plakalı Honda marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 41 ABV 746 plakalı Hyundai marka otomobil, yaya yolunda yürüyen Medine A.'ya çarptı. Pazardan yaptığı alışveriş sonrası elindeki poşetlerle yürüyen Medine A., bir anda otomobilin altında kalarak sıkıştı. Kazada Medine A.'nın yanı sıra Serdar K., Serhat K. ve oğlu Ayaz K. de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil altında sıkışan yaya Medine A., itfaiye ekiplerince sıkıştığı aracın altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Medine A., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlarda bulunan diğer yaralılar ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Otomobil, Kocaeli, Medine, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pazar alışverişinden dönerken otomobilin altında sıkıştı - Son Dakika


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