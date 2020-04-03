Kocaeli'nin Karamürsel Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar giriş ve çıkışına dezenfektan tüneli kuruldu.

İlhan Çınar Alanı'nda kurulan, ilçenin en büyük pazarlarından biri olan Cuma Pazarı'na belediye ekiplerince tek bölgeden giriş ve çıkış oluşturularak dezenfeksiyon tüneli yerleştirildi.

El dezenfektanının da bulunduğunda alanda tünel, püskürtme yöntemiyle vatandaşların kıyafetlerinde hijyen sağlıyor.

Karamürsel Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınına karşı ilçede yoğun çalışmalar sürdürülüyor.

Belediye ekiplerince ilçe genelinde dezenfekte işlemlerine aralıksız devam edilirken, vatandaşlar için her türlü tedbir alınıyor.

Vatandaşların koronavirüs salgınından en az şekilde etkilenmesi için hijyen ortamının sağlanması büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmak durumunda olan vatandaşlar için Cuma Pazarı giriş ve çıkışına dezenfektan tüneli yerleştirildi.