Son Dakika Haberleri: Pazar Arabaları İçin Hassasiyet Beklentisi

Pazar Arabaları İçin Hassasiyet Beklentisi

57 dakika önce

Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazar yerinde vatandaşların alış verişlerini kolaylaştırmak, aldıkları ürünleri kolayca araçlarına taşıyabilmelerini sağlamak amacı ile kullanıma sunulan pazar arabalarının farklı noktalarda bırakılması daha sonra kullanacak vatandaşları zora sokarken, oto park alanında...

Pazar Arabaları İçin Hassasiyet Beklentisi, System.String[]
Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazar yerinde vatandaşların alış verişlerini kolaylaştırmak, aldıkları ürünleri kolayca araçlarına taşıyabilmelerini sağlamak amacı ile kullanıma sunulan pazar arabalarının farklı noktalarda bırakılması daha sonra kullanacak vatandaşları zora sokarken, oto park alanında da düzensiz bir görünüme sebep oluyor.

Modern bir alış veriş merkezi gibi projelendirilerek kullanıma sunulan kapalı pazar yerindeki diğer kapalı pazarlarda olmayan ve Bozüyük'te uygulanan yeniliklerden biri olan arabalar vatandaşların işini kolaylaştırıyor. Ancak kullanıldıktan sonra yerlerine bırakılmayan, oto park alanında ya da dolmuş duraklarında gelişi güzel bırakılan pazar arabaları düzensiz ve dağınık bir görünüme sebebiyet verirken daha sonra kullanacak vatandaşlar için de sorun oluşturuyor. Bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar "Otopark alanına gelişigüzel bırakılan Pazar arabalarına ulaşmamız zor oluyor. Böyle yapacağımıza Başkanımızın güzel bir hizmeti olan ve alış verişlerimizde bize büyük kolaylık sağlayan pazar arabalarını hepimiz aldığımız yere, pazarın giriş kapısındaki mevcut belirlenmiş yerlerine bırakırsak bu konuda biraz daha fazla hassasiyet gösterirsek hepimiz için büyük kolaylık olacak" dediler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA

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