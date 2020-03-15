Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemi; katılım yüzde 50 azaldı - Son Dakika

ANTALYA'da yaşayan Hristiyanlar, pazar ayini için Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nde buluştu. Antalya İncil Kiliseleri Başrahibi Ramazan Arkan, ateş ve öksürük belirmesi halinde ayinlere katılmamaları için cemaat mensuplarına mesaj gönderdiklerini belirterek, "Bu haftaki pazar ayinine katılımcı sayısında yüzde 50'lik azalma oldu" dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, virüsün yayılmaması için kalabalık alanlarda bulunulmaması gerektiği konusunda çağrı yaptı. Bunun üzerine Antalya İncil Kiliseleri tarafından cemaat mensuplarına gönderilen uyarı mesajında, hasta kişilerin başkalarının hayatını tehlikeye sokmamak adına pazar ayinlerine katılmamasının uygun olduğu belirtildi. Bilgilendirme mesajı sonrası Kaleiçi'nde bulunan Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nde bu pazar düzenlenen ayine katılımcı sayısında yüzde 50 oranında azalma oldu.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK GEREK'

Antalya İncil Kiliseleri Başrahibi Ramazan Arkan, her pazar Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nde saat 10.30'da Antalya'da yaşayan Hristiyanlar ve turistler için İngilizce, saat 13.00'te Türk Hristiyanlar için Türkçe, saat 16.00'da ise genellikle İranlı Hristiyanlar için Farsça ayin yapıldığını anlattı. Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nin çok yoğun bir ibadet merkezi olduğunu belirten Arkan, hafta içi de birçok kültürel ve dini etkinlik yapıldığını söyledi. Toplulukla birlikte ilahiler söylenip, Hristiyanlıkla ilgili bilgiler verildiğini anlatan Arkan, koronavirüs nedeniyle ibadethanelerdeki katılımcı sayısının azaldığını belirtti. Arkan, "Aslında bu azalmanın iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü insanlar gerekli tedbirlere uymaya çalışıyor. Hafta içi topluluğumuzdaki kişilere mesajlar gönderdik. Kendinizi gerek psikolojik gerekse fiziksel olarak rahatsız hissediyorsanız lütfen kiliseye gelmeyin, diye mesaj attık. Bizler tabi ki Tanrı'ya güveniyor, onun koruyuculuğuna inanıyoruz ama bir taraftan da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. İnsanların bu tür rahatsızlıkları varsa ayinlere katılmamaları konusunda teşvik ediyoruz" diye konuştu.

KATILIMCI SAYISI YARI YARIYA AZALDI

Bu haftaki pazar ayinine katılımcı sayısında yüzde 50'lik azalma olduğunu söyleyen Arkan, "Hem kendinizi hem de etraflarındaki insanları korumak için ateş, öksürük gibi belirtileri varsa lütfen katılmayın. Biz özellikle devletin uyarılarını dikkate almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar hükümetten ibadethanelerde bir araya gelmeyin gibi herhangi bir uyarı almadığımız için bizler de ibadetlerimize devam ediyoruz. Diğer taraftan mümkün olduğu kadar tedbirli ve dikkatli olmaya çalışıyoruz. Topluluğumuzdaki kişiler çok cana yakın kişiler. Sarılmayı, öpüşmeyi ve tokalaşmayı çok seven kişiler. O yüzden bu dönemde onların bu yakın fiziksel temaslarına biraz ara vermelerini onlardan rica ettik. Bugün de gördüğüm kadarıyla hemen hemen herkes bu konuda gayet duyarlı davrandı" dedi.