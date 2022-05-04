Pazar Caddesi Projesinin ilk etabı tamamlandı - Son Dakika

Giresun Belediyesi'nce yürütülen Pazar Caddesi Projesi'nin ilk etabı tamamlanarak hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, prestij cadde projeleri arasında yer alan Aksu Mahallesi'ndeki Pazar Caddesi'nin ilk etabında altyapı, asfalt, kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.

Modern bir yapıya bürünen caddenin ilk etabı, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ilk etabın vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, "Şehrimizde artık modern bir yaşamı paylaşmak istiyoruz ve bunun için şehrimize güzellik kazandıracak projelerimize devam ediyoruz. Prestij cadde projelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

İkinci etapta ise detaylı çalışmalar devam ederken kısa zaman içerisinde bitirilerek Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kadar olan bölüm de tamamlanacak.