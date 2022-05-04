Pazar Caddesi Projesinin ilk etabı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pazar Caddesi Projesinin ilk etabı tamamlandı

04.05.2022 14:21
Pazar Caddesi Projesinin ilk etabı tamamlandı

Giresun Belediyesi'nce yürütülen Pazar Caddesi Projesi'nin ilk etabı tamamlanarak hizmete açıldı.

Giresun Belediyesi'nce yürütülen Pazar Caddesi Projesi'nin ilk etabı tamamlanarak hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, prestij cadde projeleri arasında yer alan Aksu Mahallesi'ndeki Pazar Caddesi'nin ilk etabında altyapı, asfalt, kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.

Modern bir yapıya bürünen caddenin ilk etabı, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ilk etabın vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, "Şehrimizde artık modern bir yaşamı paylaşmak istiyoruz ve bunun için şehrimize güzellik kazandıracak projelerimize devam ediyoruz. Prestij cadde projelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

İkinci etapta ise detaylı çalışmalar devam ederken kısa zaman içerisinde bitirilerek Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kadar olan bölüm de tamamlanacak.

YORUMLAR
500
Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü Aydın'da Aslıhan kaldı Aydın'da Aslıhan kaldı

Aytekin Şenlikoğlu, Cemal Öztürk, Giresun, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazar Caddesi Projesinin ilk etabı tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:13 Kars'ta yaylada kaybolan 12 yaşındaki Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu
13:48 Rusya, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamalarında "Ukraynalı savaş esirlerini Kızıl Meydan'da teşhir edecek" iddiası
13:41 Santi Mina, cinsel istismar suçlamasından 4 yıl hapse mahkum edildi
13:40 Yeşilçam'ın sarışın bombası Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşırttı
13:36 Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs!
13:32 Yeşil alan ilan edilen mahalleye bayramlaşmaya gitti, protestoyla karşılandı: AK Partili Beykoz belediye başkanına tepki
13:20 Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli!
13:13 Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
13:11 Elon Musk'ın yeni planı: Twitter iş insanlarına ve hükümet çalışanlarına ücretli olacak
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 14:27:51. #1.13#
SON DAKİKA: Pazar Caddesi Projesinin ilk etabı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement