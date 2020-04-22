Pazar daralacak rekabet artacak dönüş hızlı olacak

Koronavirüs salgını nedeniyle güvence ve sigortanın daha da önemli bir hal aldığını belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, kısa vadede pazar daralması ve rekabet artışı, sonrasında ise hızlı bir toparlanma olacağını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle güvence ve sigortanın daha da önemli bir hal aldığını belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, kısa vadede pazar daralması ve rekabet artışı, sonrasında ise hızlı bir toparlanma olacağını söyledi.

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