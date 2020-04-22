Pazar denetiminde ilginç anlar. - Son Dakika

Pazar denetiminde ilginç anlar...Pazarda çalışan 20 yaş altı genç polisi görünce tezgah altına saklandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta pazar alanında korona virüs tedbirlerini denetleyen polis ekiplerini gören 20 yaş altındaki genç, tezgahın altına saklanmaya çalıştı. Polis tarafından uyarılan genç, eve gönderildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası çarşı ve pazarlarda polis ekipleri tarafından sosyal mesafe ve maske konusunda uygulamalar yoğunlaştırıldı. Esenyurt'ta bulunan kapalı pazar alanı da polis ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunarak pazardaki yoğunluk azaltıldı. Pazarda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara dikkat edildi.

Denetim sırasında 20 yaş altında 2 pazar çalışanı da görüldü. Polisi görünce pazar çalışanlarından birisi tezgahın altına saklanmaya çalıştı. Polise yeni geldiklerini söyleyen iki genç uyarılarak bir dahaki sefere işlem yapılacağı belirtilerek pazardan evlerine gönderildi.