Son Dakika Haberleri: Pazar Esnafı Başkan Tosun'u Bağrını Bastı

Pazar Esnafı Başkan Tosun'u Bağrını Bastı

1 saat önce

Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifak'ının adayı Hüseyin Tosun, manav ve tuhafiyecileri ziyaret ederek talep ve şikayetlerini dinledi.

Pazar Esnafı Başkan Tosun'u Bağrını Bastı, System.String[]

Her fırsatta vatandaşların yanında olmaya özen gösteren Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, pazar esnafını ve tuhafiyecileri ziyaret etti. Tek tek manavları ve tuhafiyecileri gezerek ilgilenen Başkan Tosun, 31 Mart seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.

Ziyarette Başkan Tosun'a MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, AKP Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula Belediye Meclis Üyeleri ve Ülkü Ocakları Başkanı Mikail Bulut eşlik etti. Ayrıca esnaflar için de düşündükleri projelerden bahseden Başkan Tosun, vatandaşlardan gelen talepleri de not alıp gerçekleştirileceğine dair elinden geleni yapacağını açıkladı. Kula'nın mahrum kaldığı belediyecilik hizmetlerini 5 yılda halka sunmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Tosun; " Manavcı esnaflarımızın isteklerini biliyoruz. İnşallah hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın rahatça alışverişlerini yapabileceği bir Pazar yeri projemiz var. Hayata geçirdiğimizde herkes huzura kavuşacak. Kula'da Cumhur İttifak'ını yeniden kazandırmak ve güzel yarınlı Kula için desteklerinizi bekliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:21 Kaynak: Bültenler

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