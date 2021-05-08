Pazar esnafı bugün tezgah açtı - Son Dakika

Sabah 10'da açılan semt pazarları saat 17'ye kadar hizmet verdi. Vatandaşlar sabahın erken saatinde pazarın yolunu tutarken

bazı noktalarda zaman zaman yoğunluk yaşandı..

Aslında hareketlilik geceden başladı.. Tam kapanma nedeniyle günlerdir iş yapamayan pazarcılar

Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne akın etti. Halin girişi ve içinde yoğunluk oluştu. Polis ve güvenlik ekipleri, yoğunluğunu azaltmak için çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı.

Önlemlerle kurulan pazarlarda sadece meyve, sebze ve fide satışları yapıldı..

Tezgahlar arası 3 metre mesafe kuralı uygulanırken zabıta ekipleri de pazar alanlarında denetimlerini sürdürdü.

-İHA-