Pazar esnafı tüketicinin seçerek alma ısrarından dertli - Son Dakika

ANTALYA'daki semt pazarlarında seç-al yasağı büyük ölçüde uygulanıyor. Pazarlarda yoğunluğun yüzde 80 oranında azaldığı dikkati çekerken esnaf tüketicinin seç-al ısrarından dert yandı.

Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak yaklaşık 17 bin insanın ölümüne neden olan koronavirüsün geç de olsa geldiği Türkiye'de salgının yayılımını durdurmak için bazı tedbirler alındı. Virüsün kolayca etkileyebileceği 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Bazı özel işletmeler kapatıldı, bazı kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri ise kısıtlandı.

Son olarak Ticaret Bakanlığı, nakit para akışının ve sebze meyveye elle temasın en çok olduğu semt pazarlarıyla ilgili bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre semt pazarlarında tüketicinin ürüne dokunması yasaklanırken seç al olayı tamamen kaldırıldı. Pazarcı esnafına ise eldiven kullanma zorunluluğu getirildi.

Yasak Antalya 'daki semt pazarlarında kısa sürede hayata geçirildi. Pazarcı esnafının eldiven taktığı bazılarının ise zorunlu olmamasına rağmen maske takmaya başladığı dikkati çekti. Semt pazarlarındaki yoğunluğun yüzde 80 oranında azaldığı da gözlendi. Yasağa rağmen bazı tüketicilerin ısrarla kendisinin seçmek istediği görüldü.

Pazar esnaflarından Erbil Karaman , satışların geçen hafta bir anda arttığını ancak müşteri sayısının azalmasıyla bugünlerde satışların da düşmeye başladığını söyledi. Karaman, sadece eldiven taktığını bunun da kimseyi korumadığını düşündüğünü ifade etti. Yasakla ilgili tüketicinin bilinçli olduğunu da ifade eden Karaman, "Yüzde 25'lik bir kesim var. Onlar hala ısrarla seçmek istiyorlar. Onları da ikna etmeye çalışıyoruz. Ancak büyük kısım bilinçlendi" dedi.

10 yıldır pazar esnaflığı yapan Muhammet Akyol da portakal tezgahındaki tüm portakalları poşetledi. 1, 2 ve 4 kilo olarak poşetlenen portakalların hem işini kolaylaştırdığını hem de seçme olayını ortadan kaldırdığını belirten Akyol, "4 kilo yapıyorum 10 lira. 2 kilolukları da var. Müşterinin isteğine göre en iyisi budur. Seçmek için ısrar edenler çok, esnafın kötü ürün vereceğinden korkuyorlar" diye konuştu.

Bir diğer pazar esnafı Bahattin Oğuz, seçme yasağı geldiğinden bu yana müşterilere ürün seçtirmediğini söyledi. Israr edenlerin olduğunu da kaydeden Oğuz, "Israrla seçmek istiyorlar. Biz ikna edici konuşmaya çalışıyoruz" dedi.

Pazar esnafı Mücahit Özmen de insanlarla sosyal mesafeyi korumaya çalıştığını söyledi. Tüketiciler arasında ısrarla seçmek isteyenlerin de olduğunu belirten Özmen, "İki sınıf yaptım ürünleri, vatandaşın istediği yerden poşetleyip veriyorum. Ancak ısrarla seçmek isteyenler oluyor. Onlara da izin vermiyorum" şeklinde konuştu.

Tüketici Çiçek Sandık ise ürünleri eldiveniyle seçti. Eve gidince aldığı her şeyi yıkayacağını kaydeden Sandık, pazarcının kendisini uyarmadığını, o nedenle seçtiğini söyledi.