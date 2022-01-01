Pazar esnafına sahte dolar şoku - Son Dakika

Edirne'de her hafta Cuma günü kurulan ve Bulgar turistlerin ilgi odağı
olan Ulus Pazarı'nda sahte dolar şoku yaşandı..
Alışveriş yapan Bulgar turistler hem sahte dolar verdi, hem de para üstü aldı..
Bulgar müşterilerin yaptığı alışverişle yüzü gülen esnaf bu defa dolandırıldı..
Pazar esnafı Laçin Ceylan, bozdurmak için gittiği döviz bürosunda
paranın sahte olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Perşembe geceden
gelerek hazırlıklarını yapan Ceylan, alışverişe gelen 2 Bulgaristan vatandaşının
sahte dolar vurgununu anlayamadı.
Yılın son cuma pazarında bir umutla zararını karşılamak için tezgah açan Ceylan, müşteri azlığından dolayı neredeyse hiç satış yapamadan geri dönmek zorunda kaldı..
Kaynak: İHA
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