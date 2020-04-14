Pazar esnafından sosyal mesafeli mağduriyet açıklaması - Son Dakika
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Pazar esnafından sosyal mesafeli mağduriyet açıklaması

6 saat önce

Çanakkale'de semt pazarları, korona virüs( Covid-19) salgınını önlemek için İl Pandemi Koordinasyon Kurulu tarafından haftada 4 günden 2 güne indirilince pazar esnafı mağdur oldu.

Pazar esnafından sosyal mesafeli mağduriyet açıklaması, System.String[]

Çanakkale'de semt pazarları, korona virüs( Covid-19) salgınını önlemek için İl Pandemi Koordinasyon Kurulu tarafından haftada 4 günden 2 güne indirilince pazar esnafı mağdur oldu. Bir hafta öncesinden mal tedarik ettiğini söyleyen esnaf, pazarların her gün belli saatlerde açık olması gerektiğini vurguladı.


İl Pandemi Koordinasyon Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde korona virüs salgını nedeniyle semt pazarları için bir karar alınmış ve haftada 4 gün olan pazarlar 2 güne düşürülmüştü. Bu durumdan dolayı mağdur olduğunu belirten esnaf, Kapalı Cuma Pazarı'nda sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya geldi. Alınan karar nedeniyle mallarının elde kaldığını ve artan hava sıcaklığı nedeniyle çürümeye başladığını belirten esnaf, yetkililerden yardım istedi.


Haftada 2 gün kurulacak semt pazarlarına daha çok insan geleceğini ve bu nedenle sağlık açısından daha riskli olacağını kaydeden pazar esnafı Hulusi Demiroğlu, "Burada yoğunluk söz konusu olursa bizim de hayati riskimiz artıyor. O yüzden büyüklerimiz her gün burada pazar yaptırsınlar, biz de meyve ve sebzemizi getirip satalım. Aksi takdirde biz pazara mal getiremeyiz. Normalde haftada 4 gün pazarımız vardı şuan 2 güne indirildi, bu da Çanakkale halkına yeterli değil" dedi.


Pazar esnafının mallarının elinde kaldığını da sözlerine ekleyen Demiroğlu, " İl Pandemi Kurulu'nun almış karardan hiçbir şekilde malumatımız olmadığı için şuan mağduriyet yaşıyoruz. Tüm esnaf arkadaşlarımızın malları ellerinde kaldı. Bunların hepsi milli servet, bunlar birkaç gün sonra çöpe atılacak. Bunları tekrar yerine koymak zor. Buradaki sosyal mesafe inanın bana hiçbir markette söz konusu dahi değil. Pazarımızın ucu bucağı geniş. Buradaki sosyal mesafe 3'er ya da 5'er metre olsa sıkıntı olmaz. Pazarı her gün açarsak hiçbir sıkıntı kalmaz. Hem halka hizmet ucuz olur hem de vatandaş sorun yaşamaz. Şuan burada 1 TL ile 4 TL arasında domates satılıyor ama markete gittiğiniz zaman 6 TL'den satılıyor. Pazar kurulmazsa insanlar bu sefer bu malları marketlerden almak zorunda kalacak" diye konuştu.


Malların çürümeye başladığını ve esnafın mağduriyet yaşadığını belirten bir diğer pazar esnafı Sebahattin Güngör ise "Gerçekten şuanda pazarlarımızda mağduriyetlik var. Bazı pazarlarımız iptal edildiği için mallarımız maalesef elimizde kaldı. Mallarımız başladı çürümeye, bu malları biz ne yapabiliriz? Nasıl pazarlaya biliriz? Biz bunun bir çaresini arıyoruz. Arkadaşlarımızda şuanda 6-7 ton arası mal çıkar. Fiyat olarak da 250- 300 bin civarında diyebiliriz. Bu mallar hava sıcaklıkları arttığı için çürümeye başladı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Koronavirüs, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:16 Kaynak: İHA

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