Pazar esnafını hem marketler hem de virüs vurdu

Malatya meyve ve sebze pazarı esnafını hem marketler hem de korona virüs vurdu. İşlerinin iyice azalmasından şikayet eden esnaf eski günlerini özlüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Malatya Meyve ve Sebze Pazarı, boş günlerini yaşıyor. Meyve ve Sebze Pazarı esnaflarından Ahmet Elmas, işlerin durgun olduğunu belirterek, "Korona virüs salgını biz esnafları da mağdur etti" ifadelerini kullandı. Elmas, "Korona virüs salgını nedeniyle işlerimiz iyi değil. Esnaf olarak mağdur oluyoruz. Salgın nedeniyle vatandaşlarımız pazara gelmiyorlar. Kışlık turşu işi yapıyoruz. Fiyatlarımız uygun, 6 TL ile 7 TL arasında fiyatlarımız. Ancak önümüzdeki günlerde 10 lirayı bulur. Yani şu an ucuz ama daha sonra pahalanır. Çünkü kış mevsimine doğru gidiyoruz. Turşuluk salatalık 6 lira, domates 3 lira, havuç 2.50 liradan satıyoruz" dedi.

"Pazarda fiyatlar ucuz, vatandaşlarımızın ilgisi yok "

Esnaflarından Celal Kılıç ise, "Malatya Meyve ve Sebze Pazarı'nda fiyatlarımız uygun ama vatandaşlarımızın ilgisi yok. Korona virüs salgınından dolayı vatandaşlar dışarı çıkmıyor. Kalabalık yerlere gelmiyorlar. Bu nedenle pazarı fazla tercih etmiyorlar. Meyve ve Sebze Pazarı'nda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Vatandaşlar rahatlıkla gelip alış veriş yapabilirler" şeklinde konuştu.

Esnaflarından Recep Karadağ da, turşuluk dönemi olduğu için pazarın kalabalık olması gerekirken virüs nedeniyle çok seyrek olduğunu belirterek, "Malatya Meyve ve Sebze Pazarı'nda vatandaşlarımızın ilgisi yok. Pazar boş diyebilirim. Sadece çalışan arkadaşlarımız var. Köylü de virüs nedeniyle çarşıya gelmiyor. Gelmeyince de mecbur iş olmuyor. Pazarda çalışanlar kendi maaşını bile çıkaramıyorlar. İşler durgun" diye konuştu.

Her cadde ve sokak başına açılan marketlerden dolayı da işlerinin azaldığını vurguladı. - MALATYA