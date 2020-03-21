Pazar esnafının bazısı maske ve eldiven taktı, bazısı önlem almadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazar esnafının bazısı maske ve eldiven taktı, bazısı önlem almadı - Son Dakika

Pazar esnafının bazısı maske ve eldiven taktı, bazısı önlem almadı

6 saat önce

İZMİR'deki pazar yerlerinde bası esnaf, koronavirüs salgınına karşı eldiven ve maske takarken, bazılarının ise önlem almadığı görüldü.

Pazar esnafının bazısı maske ve eldiven taktı, bazısı önlem almadı, System.String[]

İZMİR'deki pazar yerlerinde bası esnaf, koronavirüs salgınına karşı eldiven ve maske takarken, bazılarının ise önlem almadığı görüldü. Esnaf Ali Durmazlar, çok sayıda pazarcının, koronavirüs korkusundan tezgah açmadığını söyledi.

Türkiye, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi sosyal kısıtlama kararları alırken, uzmanlar da vatandaşları evlerinde kalmaları ve kalabalık yerlerden uzak durmaları konusunda uyarıyor. İzmir'in Bornova ilçesindeki Özkanlar Pazaryeri'nde sakinlik olduğu gözlendi. Bazı pazarcılar tezgahlarını açmazken, bazıları hiçbir önlem almadan çalışmaya devam etti.

'BAZILARI UYUYOR, BAZILARI UYMUYOR'

Pazarda sebze satan Mustafa Nacar, maske ve eldiven takarak önlem almaya çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlardan uzak durmaya gayret ediyoruz. En az bir, bir buçuk metre mesafe bırakıyoruz. Gelen müşterilerimiz de bu konularda anlayış gösteriyorlar. Müşterilere ürünleri seçmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz, bazıları uyuyor bazıları uymuyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'BİRÇOK ARKADAŞIMIZ TEZGAHINI AÇMADI'

Bir diğer sebze satıcısı Ali Durmazlar da, birçok pazarcının tezgah açmadığını söyleyerek, "Eğer bizler korkup işimizin başına geçmezsek halkımız kıtlıkla karşı karşıya kalır. Bazı arkadaşlarımız bahçelerinden ürünlerini bile toplamadı. Bu böyle devam ederse halkımız ne yiyecek? Evinde duran insanlar ihtiyaçların nasıl karşılayacak? Buradan bütün arkadaşlarıma sesleniyorum, herkes üzerine düşen görevi yerine getirsin ve tezgahlarının başına geçsin. Biz olabildiğince ürünleri kendimiz seçip müşteriye vermeye dikkat ediyoruz. Eldiven ve maske takıyoruz, yapabileceklerimiz bunlar" diye konuştu

Müşteri Asım Güler ise, "Maskemizi ve eldivenimizi taktık. Buradaki bazı tezgahtarların da aynı önlemleri aldığını görüyoruz. Belki maske kullanımı biraz daha fazla olabilirdi" dedi.


Pazaryeri, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:42 Kaynak: DHA

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