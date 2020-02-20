Pazar esnafının sebzelerini çaldılar - Son Dakika
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Pazar esnafının sebzelerini çaldılar

7 saat önce

Antalya'da pazarda bazı esnafın sabah tezgahlarında satmak için geceden getirip kasalar halinde bıraktığı domates, salatalık ve patlıcanlar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Pazar esnafının sebzelerini çaldılar, System.String[]

Antalya'da pazarda bazı esnafın sabah tezgahlarında satmak için geceden getirip kasalar halinde bıraktığı domates, salatalık ve patlıcanlar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Sebzeleri çalınan Mehmet Top ve Asım Uslu isimli pazarcılar, pazarlarda hırsızlık olaylarının sürekli olduğuna dikkat çekerek, "Acilen pazarlara güvenlik kamerası takılmalı, bekçi konulmalıdır" şeklinde konuştular.


Antalya'nın Manavgat ilçesinde perşembe pazarında esnaf, sabah geldiklerinde hırsızlık şokuyla karşılaştı. Pazarcılardan Asım Uslu'nun 7 kasa domates, Mehmet Top'un 1 kasa salatalık ve 2 kasa patlıcanının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı belirtildi. Sabah tezgahlarını düzenlemek için kasalardaki ürünlerini kontrol eden ve ürünlerinin çalındığını gören pazarcılar polisi arayarak şikayette bulundular.


"Bizim 2 günlük karımız gitti"


Eşi Emine Top ile birlikte 22 yıldır 4 metrelik tezgahta sebze sattığını belirten Mehmet Top "Biz buraya çevremizdeki diğer esnaf arkadaşlarımızdan dolayı mecburen malımızı geceden getirmek zorundayız. Yoksa pazara giremeyiz. Dün gece de aynı şekilde malımızı getirdik, kendi yerimize bıraktık. Sabah geldiğimizde 1 kasa salatalık, 2 kasa patlıcanın olmadığını gördüm. Zararımız 500 lira civarında. Bizim 2 günlük karımız gitti. Bu işe çözüm bulunmalı. Yetkililerden pazar yerlerine acilen güvenlik kamerası ve bekçi istiyoruz" çağrısında bulundu.


"400 lira zararım var"


Gece 7 kasa domatesinin çalındığını belirten Asım Uslu ise, "Sabah tezgahı açtığımızda 7 kasa salkım domatesin eksik olduğunu gördüm. Şu anda mevsimden dolayı fiyatlar pahalı. Alış fiyatından 400 lira zararım var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Kapalı pazarlara güvenlik kamerası takılmalı ve bekçi konulmalı" talebinde bulundu.


Pazarcıların şikayetleri üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, perşembe pazarı çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemek suretiyle hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemeye çalışıyor. - ANTALYA

Antalya, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
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