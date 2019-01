Pazar Filesi Dağıtımında İzdiham...vatandaşlar Dağıtılan Fileyi ve Pazar Arabasını Almak İçin...

Pazar filesi dağıtımında izdiham...Vatandaşlar dağıtılan fileyi ve pazar arabasını almak için birbiriyle yarıştı Mersin 'in Tarsus ilçesinde belediye, semt pazarında file, pazar arabası ve şemsiye dağıttıMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye, semt pazarında file, pazar arabası ve şemsiye dağıttı. Dağıtım sırasında adeta izdiham yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına Tarsus Belediyesi 'nden destek geldi.Naylon poşet kullanımının çevreye verdiği zararları dikkati çekmek için vatandaşlara pazar filesi ve pazar arabası dağıtan Belediye Başkanı Şevket Can , vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.Başkan Can, yağmurlu havada Ergenekon Mahallesinde kurulan semt pazarında vatandaşlara file, pazar arabası ve şemsiye dağıttıktan sonra bir alışveriş merkezine geçerek alışveriş yapan vatandaşların hem poşete para vermemesi, hem de çevre kirliliğini önlemek için pazar filesi dağıttı.Vatandaşlara naylon poşet kullanmamaları gerektiğini çevreye, doğaya zarar verdiği ve kirliliğe yol açtığı dikkatini çeken Başkan Can, vatandaşlardan file kullanmasını istedi.Belediye Meslek Edindirme Merkezinde fileleri üretip, dağıttıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şevket Can, "Hem milli ekonomimize hem de çevreci bir belediye olarak vatandaşlarımıza katkıda bulunuyoruz" dedi.Başkan Can, şu ana kadar 500 filenin vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını, Meslek Edindirme Merkezinde 1000 filenin daha yapıldığını ve vatandaşlara dağıtılacağını söyledi.Dağıtım sırasında yoğun ilgiden dolayı adeta izdiham yaşanırken, vatandaşlar dağıtılan fileyi ve arabayı almak için kapıştılar.