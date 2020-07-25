Pazar fiyatlarını gördü, erik dalı eşliğinde oynadı

SAMSUN - Samsun'da meyve ve sebze almak için pazara gelen bir vatandaş ürünlerde önceki haftalara göre bir ucuzluk yaşandığını görünce erik dalı eşliğinde oynayarak sevincini gösterdi.

İlkadım ilçesinde kurulan Modern Pazar'da ürünlerdeki fiyatlar vatandaşları memnun etti. Pazarda önceki haftalarda fiyatları daha yukarıda seyreden birçok üründe bu hafta ucuzluk yaşandı. Patates, soğan, domates, dolmalık biber, karpuz gibi ürünlerde tavan fiyat 1.5 TL oldu. Bu ürünlerde satış yerlerine göre 1 TL'ye kadar fiyatların düştüğü görüldü. Vatandaşlar pazardaki diğer ürünlerde de önceki haftalara göre fiyatların daha uygun olduğunu belirtti. Pazarcılar ise fiyatlardaki ucuzluğa rağmen işlerin yine de durgun olduğunu söylediler.

Pazara gelen bir vatandaş ise gördüğü fiyatlar karşısında oynamaktan geri duramadı. Patates ve soğanın 1 TL'ye kadar bulunabildiğini gören 58 yaşındaki Tekin Töre, elindeki hoparlörüyle birlikte kendinin ve vatandaşların ruh haline ayna oldu. Oynayan vatandaş ara sıra da, "Pazarda ucuzluk var bugün. Bayram geliyor ucuzluk var. Bedava. En fazla 3 TL, 5TL. Domates 1 TL. Bu böyle gider" gibi sözlerle ritim tuttu.

Neden oynadığı sorulduğunda ise, "Ben serbest çalışıyorum. Hareketli de bir insanım zaten. Hava güzel. Pazarda da ucuzluk var. Hep yüzümüz gülsün ağlamak yok. Bu hayat ağlamaya gelmez. Bu fiyatlar ucuz. Bayrama yakın daha da ucuzlayacak" dedi.

Pazardaki fiyatlar ise patates, soğan, domates, dolmalık biber, karpuz, patlıcan, salatalık 1- 1.5 TL arası, maydanoz 1 TL, kavun kilosu 3 TL, şeftali 3.5 TL, fasulye 4 TL, erik 4 TL, elma 4 TL armut 5 TL, üzüm 5 TL bandında yer aldı.

Pazarcı esnafı Hakan Küçükkaya, "Müthiş derecede ucuzladı ama işler biraz durgun. Pazarda her şey bol ve ucuz. Çoğu ürün 1 TL - 1.5 TL gibi fiyatlardan satılıyor" diye konuştu.

Bir diğer esnaf, "Pazarda fiyatlar normal, bugün işler de idare ediyor. Mesela domates geçen haftalarda pahalıydı bu hafta ucuzladı" şeklinde konuştu.

Pazarcı Ayşe Göksal, "Şimdi her şey bedava. Bol olduğu için böyle. Dışarı gitseydi farklı olurdu ama dışarı gitmiyor. Patates soğan 2 -2.5 TL'ydi. Şimdi 1 - 1.5 TL'ye bulunabiliyor. ama işler yine de eskisi gibi değil. Pazar biraz durgun" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da pazarcılarla aynı görüşü taşıdıklarını, fiyatların bu hafta bekledikleri seviyede olduğunu dile getirdiler.