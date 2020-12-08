Pazar girişinde HES kodu kuyruğu metrelerce uzadı - Son Dakika

Pazar girişinde HES kodu kuyruğu metrelerce uzadı

Burdur 'da salı günleri kurulan halk pazarına girmek isteyen vatandaşlar HES kodu sorgulaması sırasında metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

Burdur'da salı günleri kurulan ve bölgenin en büyük halk pazarlarından olan pazara girmek isteyen vatandaşlar, kurulan 5 ayrı kontrol noktasında HES kodlarını okutarak giriş yaptı. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cumartesi günü Burkent'te, pazar günleri ise Armağan İlci Mahallesi ve Bozkurt Mahallesi'nde kurulan semt pazarların kurulmaması nedeniyle vatandaşlar salı pazarı girişinde uzun kuyruk oluşturdu. Polis ve zabıta ekipleri pazar girişinde vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat etmeleri konusunda uyarırken, HES kodu sorgulaması yaptı. HES kodunu bulmakta zorlananlara ise ekipler yardımcı oldu. Öte yandan öğle ve ikindi ezanları öncesinde merkezi ezan sisteminden vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.