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Pazar günleri AVM'lere 5,5 milyon ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika

Pazar günleri AVM'lere 5,5 milyon ziyaretçi bekleniyor

22.06.2021 13:00
Pazar günleri AVM'lere 5,5 milyon ziyaretçi bekleniyor, System.String[]

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların kalkması perakende sektöründe sevinçle karşılanırken, perakendede ciro artışı, AVM'lerde ise pazar günleri 5,5 milyon ziyaretçi bekleniyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların kalkması perakende sektöründe sevinçle karşılanırken, perakendede ciro artışı, AVM'lerde ise pazar günleri 5,5 milyon ziyaretçi bekleniyor.

Sektör temsilcileri, söz konusu yasakların 1 Temmuz itibarıyla kaldırılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, yasakların kaldırılmasını özellikle haziran başından beri beklediklerini, temmuz itibarıyla nihayet hafta sonlarının açık olacağını söyledi.

Bu gelişmenin çok olumlu olduğunu dile getiren Altaş, "Günlük AVM ziyaretçi sayımız şu anda 4,5 milyon. Pazar günleri ek 5,5 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Ayrıca cirolarda salgın öncesinin yüzde 75'lerindeyiz. Pazar gününün katkısıyla yüzde 80'e yükseleceği kanaatindeyiz." diye konuştu.

Altaş, temmuzla birlikte ciddi bir turizm hareketliliğinin başlayacağının, yer ve yabancı turistlerin özellikle belirli lokasyonlarda perakende satışlara önemli katkı sunacağını anlattı.

"Restoranlarda salgın öncesi cirolara dönüş bekleniyor"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, özellikle büyük restoranların cirolarının yüzde 20'sini pazar günleri yaptığını, akşam müşteri sayısının da azımsanmayacak derecede olduğunu söyledi.

Pazar günü ve akşam yasağı kısıtlamalarının kaldırılması sonrası ciddi restoranlarda ciddi hareketlilik yaşanacağını dile getiren Bingöl, "İnsanlar ailesiyle pazar günü dışarıda yemek yemeyi ve kahvaltı yapmayı, akşam yemeğini ev dışında yemeyi özledi. Bu nedenle müşteri sayısında ve cirolarda hızla salgın öncesi döneme dönüleceği öngörüsündeyiz." dedi.

Bingöl, özellikle turistik işletmelerde turizm sezonuyla birlikte hızlıca eski günlere dönüleceğini kaydederek, salgının bir daha yaşanmaması ve ek istihdamla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etme temennisinde bulundu.

"Temmuz, salgın başından bu yana en parlak aylardan olacak"

Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Nezif Emek, kısıtlamaların kalkmasının olumlu etkisini tüm sektörlerde kısa süre içerisinde göreceklerini belirterek, özellikle akşam saatlerindeki yasağın kalkmasının yeme-içme sektörüne olumlu etki edeceğini söyledi.

Yasaklar sonrası hemen hemen tüm sektörlerde perakende satışlarda artış beklediklerini dile getiren Emek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halkın alışveriş özlemi ve kısıtlı kalmanın oluşturduğu dışarı çıkma arzusu, Kurban Bayramı ve yaz tatilinin sağlayacağı iç turizm hareketliliği, ülke yasaklarının kalkmasıyla yurt dışından yoğun turist akışının yaşanacak olması perakende satışlarda ciddi bir canlanmayı sağlayacaktır. Yüksek döviz kuru turistlerin yurt içi alışverişlerini tetikleyecektir. Temmuzda, salgın başından itibaren en parlak aylardan birisini yaşayacağımızı düşünüyoruz."

Bingöl, Turizm, Pazar, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pazar günleri AVM'lere 5,5 milyon ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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